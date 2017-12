S útlmom baníctva sa technicky dá začať až po roku 2022

Minister hospodárstva SR Peter Žiga v rozhovore pre portál vEnergetike.sk už pripustil, že technicky by sa dalo začať s útlmom slovenského baníctva už niekedy po roku 2022.

"Netreba zabúdať, že fungovanie elektrárne v Novákoch, ktorá spaľuje u nás vyťažené uhlie, nám zabezpečuje aj stabilitu elektrickej sústavy. Kým nebude dokončená transformačná stanica Bystričany, tak dovtedy ani nemôžeme uvažovať o útlme baníctva a zavretí elektrárne v Novákoch. A ten termín výstavby trafostanice sa pohybuje niekedy v rokoch 2021, 2022. Pred rokom 2022 tak technicky nebude možné začať s útlmom baníctva a rozprávame sa o tom, kde nájdeme tú zlatú strednú cestu,“ povedal Žiga.

Ťažbu chce stopnúť aj únia

O útlme baníctva sa hovorí aj v Európskej únii. Tá je ochotná regióny, kde sa uhlie ťaží, podporiť.

"Útlm baníctva nie je témou len na Slovensku, ale je to celoeurópsky trend. S Európskou komisiou chceme však rokovať o tom, že ak by sme išli cestou skrátenia termínu, musíme ľuďom, ktorí tam pracujú a žijú, niečo ponúknuť. Preto budeme chcieť aj podporu od EÚ. Vnímame, že komisia má záujem diskutovať o tom, akým spôsobom sa postaráme o týchto ľudí. Je tam z ich strany ochota, napríklad, že by sa realokovali niektoré eurofondy, vďaka ktorým by sa pomohlo regiónu, kde sa ťaží uhlie. Vedel by som si napríklad predstaviť, že by sa na hornej Nitre investovalo do výskumu a vývoja, do ciest, podpory infraštruktúry pre príchod nových investorov,“ dodal Žiga.

Minister však vylúčil, že by sa útlm baníctva na Slovensku robil unáhlene. "My sa snažíme nájsť riešenie pre našu hornú Nitru, ale vylučujem šokovú metódu štýlom zo dňa na deň. Momentálne je to nastavené tak, že štát bude podporovať ťažbu uhlia, prostredníctvom ktorého sa vyrába elektrina, do roku 2030,“ uzavrel Žiga.