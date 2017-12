Staré kolky na fľašiach alkoholu definitívne končia

Staré kolky na fľašiach alkoholu od Nového roka definitívne končia. Obchodníci tak majú iba zopár dní na dopredaj fliaš so starými kontrolnými známkami.

Od januára 2018 sa už budú môcť predávať iba fľaše alkoholu označené novou kontrolnou známkou. Predaj takto označených fliaš nie je časovo ohraničený.

Podľa finančnej správy sa nové kontrolné známky, ktoré tlačí štátna tlačiareň Mincovňa Kremnica, nachádzajú už na väčšine fliaš s alkoholom. „Od spustenia nových pravidiel pred viac ako troma rokmi si ich firmy, ktoré alkohol vyrábajú, či dovážajú, objednali viac ako 350 miliónov kusov,“ informuje finančná správa. Fľaše označené starými známkami sa môžu dopredávať do 31. decembra 2017 vrátane. Po tomto dátume už bude takto označené spotrebiteľské balenie liehu považované za neoznačené.

Nové kolky na alkohol sa začali používať ešte v novembri 2014. Odvtedy však bol niekoľkokrát posunutý termín dopredaja fliaš alkoholu so starými kolkami. Posledná zmena bola schválená v októbri 2016, ktorou sa dopredaj definitívne predĺžil do 31. decembra 2017. Dôvodom malo byť poskytnutie dostatočnej lehoty na dopredaj alkoholu so starými kontrolnými známkami.

Spoločne s novými kontrolnými známkami pritom finančná správa spustila v roku 2014 aj systém na ich overovanie zo strany spotrebiteľov. Pomocou aplikácie, ktorú je možné stiahnuť na portáli finančnej správy, je totiž možné na základe údajov z novej kontrolnej známky zistiť, aký výrobok sa za konkrétnym kolkom skrýva a aj takýmto spôsobom overiť pravosť zakúpeného výrobku.