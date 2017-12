Obchodníci spustili povianočné výpredaje

Povianočné zľavy lákajú do obchodov zástupy ľudí. Na vyššie zľavy si treba niekde ešte počkať.

Predajcovia sa aj tento rok predháňajú vo výpredajoch. Aj viac ako polovičné zľavy lákajú Slovákov húfne do predajní. Pomaly sa stalo pravidlom, že viacerí sa vzdajú snahy o vianočné prekvapenie a pod stromček dajú rovno obálku s peniazmi či nákupnú poukážku.

Takýto darček umožní tisíckam ľudí nakúpiť až o polovicu lacnejšie v prebiehajúcich povianočných výpredajoch. Okrem toho pre obdarovaného znamená takmer stopercentnú istotu spokojnosti, keďže darček si vyberie sám. Nehrozí preto, že sa mu nebude páčiť.

„V dvadsaťper­centnej zľave som si kúpila značkový sveter. Priateľ sa aj tak nikdy netrafí do môjho vkusu a tak posledné roky dostávam darčekovú poukážku a oblečenie si vyberám sama. Jediné, čo ma trošku prekvapilo, že niektoré kusy oblečenia, čo sa mi páčili, boli už vypredané. No nakoniec som našla tento pekný sveter a som spokojná,“ povedala Ivana Šamajová z Bratislavy.

Na výpredaje si zákazníci museli tento rok počkať o deň dlhšie. Obchody boli totiž zatvorené pre zákaz práce počas štátnych sviatkov. Zaviedla to novela Zákonníka práce, ktorá platí od júna tohto roka. Doteraz boli obchody počas Vianoc zatvorené len 1,5 dňa. Podľa odborníka sa vo väčšine prípadov s nákupom netreba ponáhľať, keďže obchodníci povianočné zľavy spúšťajú v dvoch etapách. „Prvá sa spúšťa 27. decembra, čo je hneď po Vianociach, druhá až po príchode nového roka. Netreba preto prepadať panike a hlavne pri drahších tovaroch sa väčšinou oplatí počkať do príchodu nového roka,“ povedal analytik prieskumnej agentúry Terno Ľubomír Drahovský.

Až o polovicu lacnejšie sa v povianočných výpredajoch dá kúpiť čierna a biela technika. „Ešte pred Vianocami som si v obchode vyhliadol Hi-Fi vežu za 370 eur. Teraz v povianočných výpredajoch som ju kúpil za 280 a ušetril som takmer celú stovku,“ priblížil Patrik Simon z Bratislavy. Samotné obchody tvrdia, že v optimálnom prípade môžu ich zákazníci kúpiť vybrané výrobky s 50– až 80-percentnými zľavami. „Veľa zaujímavých ponúk nájdu zákazníci najmä v kategórii televízorov,“ uviedol František Vámoši, hovorca spoločnosti NAY.

Zároveň väčšinou platí, že čím väčší elektrospotrebič, tým vyššia zľava. „Veľké zľavy sú na veľké spotrebiče ako televízory, práčky, chladničky, umývačky riadu, lebo práve tieto spotrebiče zaberajú najviac miesta v sklade a cieľom výpredajov je uvoľniť miesto v sklade pre nákup nových tovarov,“ povedala Iva Pavlousková, hovorkyňa spoločnosti Datart International. Napríklad mixér Kenwood BLP 900 stál pred Vianocami 370 eur a v súčasnosti sa predáva za 249 eur.

„Optimálne je, ak zákazník vie, aká bola cena konkrétneho tovaru pred a po Vianociach. Obchodníci sú totiž veľmi kreatívni a ľudia nemusia vždy nakúpiť naozaj výhodne,“ upozornil Drahovský. Pred pár rokmi dostal jeden z obchodných reťazcov pokutu za to, že predával fotoaparát za akciovú cenu, ktorá bola v skutočnosti vyššia ako tá pred Vianocami.

Na problémy môžu zákazníci naraziť aj v prípade, ak sa rozhodnú z nejakého dôvodu vrátiť nepoškodený tovar. V praxi sa to bežne stáva napríklad pri obuvi, ktorá po dlhšom chodení začne na nohe trochu tlačiť. Bez udania dôvodu môžu ľudia podľa zákona vrátiť len tovar nakúpený cez internet a musia tak urobiť najneskôr do 14 dní od prevzatia výrobku. Pri nákupe v kamennej predajni sa dá tovar reklamovať len v prípade zistenia výrobnej chyby. Niektoré predajne v rámci konkurenčného boja ponúkajú väčšinou do desiatich dní aj možnosť výmeny tovaru bez udania dôvodu.

Súčasné povianočné akcie ponúkajú aj výrazne lacnejší nákup darčekových košov a kozmetiky. „V našich predajniach ponúkame od 27. decembra 2017 v 50-percentnej zľave vianočné dekorácie, vianočné tašky a vybrané sezónne kozmetické balíčky a v zľave až do výšky 50 percent hračky. Celkovo ponúkame približne 900 zľavnených produktov,“ povedala Lucia Langová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika. Rôzne akcie pre svojich zákazníkov pripravili aj ďalšie obchodné reťazce. „Tak ako každý rok sme pre našich zákazníkov aj tento rok pripravili zaujímavé zľavy až do výšky 70 percent na vybraný nepotravinový tovar, ako je elektro, kozmetika, domáce potreby či oblečenie,“ dodala Eva Čekovská, hovorkyňa spoločnosti Tesco Stores.

Na nulové zľavy ľudia aj dnes v obchodoch narazia pri top značkových produktoch. Napríklad značková zimná čapica stála pred aj po Vianociach rovných 69 eur. „Čapíc a rukavíc máme len pár kusov. Pri takých vysokých cenách si ich ľudia aj tak veľmi nekupujú a zľavy väčšinou ponúkame až po tom, čo sa zimná kolekcia začne meniť za jarnú,“ uviedla predavačka Renáta Svrčková. Podobne bez zmeny zostávajú aj ceny väčšiny počítačových hier, herných konzol, DVD aj CD nosičov.

Nájsť najvýhodnejšiu cenu dnes ľuďom na internete pomáhajú rôzne vyhľadávače, ktoré však nemusia mať údaje od všetkých predajcov a na získanie najnižšej ceny treba po internete trochu surfovať. Zároveň nie vždy platí, že najnižšie ceny ponúkajú on-line predajne, ktoré rovnako ako kamenné obchody musia platiť skladovanie nakúpených výrobkov. „V realite môžete nakoniec najlacnejšie nakúpiť aj v kamennom obchode, hoci internetové obchody sú stále väčšinou lacnejšie. Pri kúpe nového výrobku je dobré, ak sa zákazník pozerá nielen na cenu, ale aj funkčnosť. Vyhne sa tak sklamaniu z rýchleho pokazenia nového tovaru,“ uzavrel Drahovský.