Čína reaguje na Trumpovu reformu daní úľavami pre investorov

Zahraničné spoločnosti budú oslobodené od daní zo ziskov, ktoré opätovne investujú do určitých odvetví. Oznámili to vo štvrtok večer čínske ministerstvo financií a daňový úrad. Toto opatrenie sa prijíma so spätnou účinnosťou od 1. januára 2017, čo znamená, že firmám sa vrátia dane zaplatené v tomto roku. Ide o prvú reakciu Pekingu na rozhodnutie USA zredukovať korporátne dane.

Oslobodenie od daní sa bude uplatňovať pre firmy, ktoré svoje zisky opätovne investujú do sektorov uvedených vo vládnych katalógoch. Patrí k ním odvetvie solárnej a veternej energetiky, ekologické poľnohospodárstvo a ďalšie oblasti, v ktorých sa Peking snaží o technologický rozvoj. Čína bola dlhodobo medzi hlavnými globálnymi cieľmi investícií, ale záujem zahraničných firiem o investovanie v krajine oslabuje. Z prieskumov podnikateľských organizácií vyplýva, že pre firmy sa stávajú dôležité iné ázijské ekonomiky, ktoré sa považujú za ziskovejšie alebo menej reštriktívne.