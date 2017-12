Imrecze o reforme finančnej správy: Elektronická komunikácia je nevyhnutná

Podľa jeho slov je daňová agenda v papierovej podobe nezvládnuteľná a prioritou je, aby finančná správa bola bezpapierovou inštitúciou. Postupne sa realizujú kroky napĺňajúce túto víziu. „Smerujeme k bezpapierovej finančnej správe. Rozširujeme elektronickú komunikáciu, postupne nabiehame na obojsmernú elektronickú komunikáciu v daňových a colných oblastiach. Aby sme dosiahli tieto ciele, musíme zmeniť aj procesy vo finančnej správe,“ zdôraznil Imrecze.

Už od januára budúceho roku sa elektronická komunikácia rozšíri o ďalších 60.000–80.000 právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a od júla o všetky fyzické osoby-podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov.

Výrazný pokrok zaznamenala finančná správa v oblasti eliminácie daňových podvodov. „Musím sa vrátiť do roku 2012, odkedy sa systematicky venujeme boju proti daňovým podvodom hlavne vo forme troch akčných plánov schválených vládou, ktoré zakotvili všetky opatrenia zamerané proti daňovým podvodom. Za tie štyri roky sa nám podarilo takmer eliminovať podvody s nadmernými odpočtami. Prejavilo sa to zvýšením príjmu z DPH o 2,66 miliardy eur, zvýšila sa efektívna daňová sadzba z 11,8 % v treťom kvartáli 2012 na 15,16 % v treťom kvartáli 2017,“ povedal šéf daniarov.

Niekedy, ako ďalej zdôraznil, v roku 2015 sa to začalo lámať a podvody sa začali presúvať do podvodu s vlastnou daňovou povinnosťou. Aj v tomto smere sa prijali legislatívne opatrenia, ktoré pomohli výrazne obmedziť tento druh podvodu. Ďalším významným opatrením je zúženie daňového tajomstva, čo začne platiť od 1. januára 2018. Umožní to prezidentovi FS informovať o právoplatne skončených kontrolách, ako aj o subjekte, ktorého sa to týka.

„Dôležitou oblasťou DPH, ktorú sa nám zatiaľ nedarí úplne pokryť, je finálna spotreba. Ide o podvody s bločkami z registračných pokladníc. Urobili sme tu relatívne veľa krokov, zaviedli sme virtuálnu pokladnicu, ktorá funguje veľmi dobre a je na nej približne 35.000 subjektov. Avšak v oblasti gastronómie máme daňovú ‚dieru‘, ktorú odhadujeme na 200 miliónov eur ročne. Riešením by bola elektronizácia všetkých pokladníc na trhu. Virtuálna pokladnica sa stane centrálnym fiškálnym modulom štátu a tie ostatné pokladnice sa na ňu pripoja,“ uzatvára Imrecze.