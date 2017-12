Miliardový sociálny balíček pomôže zamestnancom

Za nočnú zmenu, ktorá sa týka takmer pätiny Slovákov, čo je najviac z celej EÚ, si tak od mája 2018 môže zamestnanec polepšiť oproti súčasnosti o sedem eur. Platiť to má od mája 2018.

Zvýšené príplatky pre zamestnancov sa dotknú aj štátnych firiem. Opatrenie ich vyjde v roku 2018 na 33 miliónov eur, v ďalších rokoch na 53 miliónov eur. Pôvodne sa s vyššími príplatkami pre nich nerátalo, keďže v súčasnosti majú za prácu v noci, cez víkend a sviatok viac ako ľudia v súkromných firmách. Po novele by však dostávali menej.

Rast príplatkov si pochvaľujú odborári. Na opatrenie je podľa nich priestor, keďže ekonomike aj firmám sa na Slovensku darí. Pričom mzdové náklady tvoria na Slovensku len sedem percent. „Nie je priestor na prepúšťanie, keď je stále nedostatok zamestnancov,“ hovorí predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Zmeny by mali podľa neho donútiť firmy, aby riešili rozloženie pracovnej prevádzky inak a ľudia pracovali menej cez dni voľna.

Moderné odbory Volkswagenu vidia priestor aj na ďalšie mzdové zvýhodnenie pre pracovníkov – a to príplatok za prácu v odpoludňajšej zmene. „Tento príplatok by zasiahol podstatne väčšiu skupinu zamestnancov a výraznejšie by tak prispel k zlepšeniu mzdovej úrovne zamestnancov na Slovensku,“ hovorí ich podpredsedníčka Jolana Julkeová.

Opatrenia zo štátneho rozpočtu Zvýšenie platov pedagógov o 6 % v septembri 2018 by malo stáť ročne okolo 81 mil. eur

v septembri 2018 by malo stáť ročne okolo Zvýšenie platov v štátnej a vo verejnej službe od januára o 4,8 %. Na rast platov pôjde zo štátnej kasy okolo 131 mil. eur

od januára o 4,8 %. Na rast platov pôjde zo štátnej kasy okolo Dôchodky stúpnu a štátnu kasu to vyjde zhruba na 94 mil. eur . Starobné penzie stúpnu väčšinou o 8,40 eura/mes. (pri penziách nad 1 050 eura/mes. o 0,8 %)

a štátnu kasu to vyjde zhruba na . Starobné penzie stúpnu väčšinou o 8,40 eura/mes. (pri penziách nad 1 050 eura/mes. o 0,8 %) Oslobodenie príjmov dôchodcov do 200 eur/mes. od daní a odvodov pocíti 84–tisíc penzistov a štát vyjde na 20 mil. eur

do 200 eur/mes. od daní a odvodov pocíti 84–tisíc penzistov a štát vyjde na Dobrovoľný 13. a 14. plat čiastočne oslobodený od daní a odvodov, štát má prísť asi o 30 miliónov eur

čiastočne oslobodený od daní a odvodov, štát má prísť asi Narastú príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

ťažkého zdravotného postihnutia Zvýšenie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých na úroveň čistej minimálnej mzdy, opatrenie sa dotkne asi 54–tisíc ľudí a štát vyjde na 18,2 mil. eur

na úroveň čistej minimálnej mzdy, opatrenie sa dotkne asi 54–tisíc ľudí a štát vyjde na Jednorazový príspevok na presťahovanie za prácou (viac ako 70 km) 4 000 eur pre jednotlivca, 6 000 eur pre manželov a príspevok za dochádzanie za prácou 200 eur (pôvodne 135 eur)

(viac ako 70 km) 4 000 eur pre jednotlivca, a príspevok za dochádzanie za prácou 200 eur (pôvodne 135 eur) Nová podpora kúpeľníctva vo výške odpočítateľných 50 eur z daní pre asi 60–tisíc ľudí vyjde štát na 2 milióny eur

Naopak, firmy sa proti zvýšeným výdavkom bránia. Tvrdia, že to sa to otočí proti Slovensku, ktorého atraktivita u investorov klesne. „Namiesto usídľovania ďalších podnikov a investícií do ich rozširovania hrozí ich presúvanie a znižovanie kapacít,“ hovorí konateľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Guido Glania. Komora má 440 členov s ročným obratom 26 miliárd eur, ktorí u nás zamestnávajú 113-tisíc ľudí. Výsledkom môže byť presun investícií aj rýchlejšia automatizácia, dodáva Glania. Pocítili by to podľa neho hlavne pracovníci s nízkou kvalifikáciou.

Príplatky podľa republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) negatívne ovplyvnia aj motivačné schémy firiem. „Bonusy pohltí práve sociálny balíček a nákladová neistota, ktorú zamestnávateľom prináša,“ hovorí tajomník RÚZ Martin Hošták. Najväčší dosah budú mať na firmy v ekonomicky slabších regiónoch a odvetviach. Najviac to pocítia firmy, ktoré závisia od práce v noci, cez víkendy či sviatky.

„Zvýšenie príplatkov – podľa poslaneckého návrhu – cenu práce zvýši, podľa našich prepočtov až o viac ako 20 percent, a to už bude neúnosné,“ hovorí generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Cena práce sa podieľa na nákladoch v cestovnom ruchu až dvomi pätinami, dodáva. Firmy v cestovnom ruchu zamestnávajú okolo 160-tisíc ľudí, ide pritom prevažne o domácich podnikateľov. Počítať sa dá aj s rastom cien v ubytovacích zariadeniach či reštauráciách, keďže sú výrazne závislé od práce cez víkendy či sviatky. Veľa ľudí v sektore pracuje aj v noci.

Súčasťou sociálneho balíčka je aj zvyšovanie minimálnej mzdy zo 435 na 480 eur. Okrem toho si na budúci rok polepšia aj penzisti, keď starobná penzia stúpne väčšinou o 8,40 eura za mesiac a pracujúci dôchodcovia nebudú z časti príjmu platiť odvody ani dane. Platy stúpnu verejným zamestnancom o 4,8 % aj učiteľom (+6 %). Dobrovoľný 13. a 14. plat čiastočne oslobodený od odvodov by mohol pomôcť zamestnancom aj firmám, ktoré ušetria aj na zrušení daňových licencií. Živnostníci zase v marci pri podaní daňového priznania získajú na vyšších paušálnych výdavkoch.