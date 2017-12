Obchvat Bratislavy čaká na nový rok

Kolabujúca automobilová doprava v hlavnom meste čaká už takmer dva roky na výstavbu nultého obchvatu. Výstavba projektu D4/R7 sa doteraz naplno nerozbehla. Zatiaľ prebiehajú len prípravné práce. Zmeniť sa to má začiatkom budúceho roka.

"Stavebné práce na niektorých objektoch sa už začali. Podľa vyjadrení koncesionára sa očakáva väčšie nasadenie techniky na začiatku roku 2018. Samotný harmonogram výstavby je plne v kompetencii koncesionára, na ktorého sa, prosím, obráťte s otázkami ohľadom detailov výstavby,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Vodiči z Bratislavy a okolia čakajú na odľahčenie preťažených ciest takmer dva roky. Výstavba nultého obchvatu sa má naplno rozbehnúť začiatkom roku 2018. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v rozhovore pre denník Pravda uviedol, že podľa jeho informácií koncesionár v súčasnosti finalizuje všetky projekty, ktoré tiež podliehajú schvaľovacím procesom na jednotlivých úradoch.

Konzorcium Obchvat Nula, ktorého vedúcou spoločnosťou je španielska firma Cintra, na otázky denníka Pravda, prečo sa práce naplno začnú až v budúcom roku, do uzávierky neodpovedalo. V rámci projektu D4/R7 má vzniknúť 59,1 kilometra nových diaľnic v okolí hlavného mesta. Nultý obchvat vytvorí diaľnica D4. Na ňu sa napojí rýchlostná cesta R7, ktorá povedie do Holíc. Umožní tak ľahší vstup do mesta z juhovýchodnej strany.

Podľa pôvodných plánov mal byť obchvat Bratislavy hotový v roku 2020. Koncesná zmluva na výstavbu a 30-ročnú prevádzku v celkovej sume 1,7 miliardy eur bola podpísaná ešte v roku 2016. Dnes je už takmer isté, že pôvodné termíny dodržané nebudú. Štát však začne cestu splácať až po tom, čo bude v prevádzke. Zo štátneho rozpočtu má koncesionár ročne získavať 52,8 milióna eur.

Po podpise zmluvy výstavbu brzdili nevykúpené pozemky pod diaľnicou D4. Vláda tak musela zmeniť zákon o vyvlastnení, do ktorého sa dostal pojem predčasná držba. Vďaka tomu diaľnica môže vzniknúť aj na pozemkoch, ktoré štát nevlastní. Pôvodný majiteľ, ktorý odmieta štátu predať svoj pozemok za ponúknutú sumu a požaduje viac, sa tak môže obrátiť na súd.

Problémy sa objavili aj na strane koncesionára. Štát pôvodne odhadoval, že PPP projekt dosiahne celkovú hodnotu presahujúcu štyri miliardy eur. Súťaž vygenerovala omnoho nižšiu sumu. Práve tá však môže byť prekážkou pre plné rozbehnutie výstavby. Slovenskí subdodávatelia totiž podľa dostupných informácií odmietajú nízke ceny práce, ktoré ponúka koncesionár. Nízke ceny za subdodávky pre denník Pravda potvrdilo viacero zdrojov zo stavebníctva. A tiež Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Konzorcium zodpovedné za výstavbu obchvatu však pre denník Pravda v októbri uviedlo, že rozhodujúcim kritériom na výber subdodávateľov nie je cena.

Na rôznych úsekoch projektu D4/R7 sa zatiaľ rozbehli najmä prípravné práce. Medzi ne sa radí aj archeologický prieskum. V prvej polovici roka 2017 došlo k objavu jedného z najväčších nálezísk na Slovensku. Archeologický nález pochádza z 8. storočia, z obdobia avarského kaganátu. Archeológovia odkryli viac ako 460 hrobov, ktoré skrývali vzácne nálezy. Vodiči prechádzajúci v okolí plánovanej trasy diaľnice a rýchlostnej cesty môžu vidieť jej vytýčený smer a polohu.

Koncesionár na svojej internetovej stránke pravidelne informuje o plánovaných dopravných obmedzeniach v súvislosti s výstavbou projektu. Od 11. decembra musia vodiči počítať napríklad s úplnou uzáverou miestnej cesty Šamot – Kvetoslavov alebo s dopravnými obmedzeniami na ulici Vinohradnícka v Podunajských Biskupiciach.

Diaľnica D4 ako nultý obchvat Bratislavy nevznikne v rámci tohto projektu v plnej svojej dĺžke. Začínať sa bude v križovatke Jarovce. Následne povedie poza bratislavskú mestskú časť Petržalka, okolo Podunajských Biskupíc a Vajnôr až do bratislavskej Rače, kde sa skončí. V budúcnosti štát musí vybudovať aj tunel Karpaty, ktorý sa s dĺžkou presahujúcou 10 kilometrov zaradí k najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku.

Aktuálny projekt diaľnice D4 odľahčí najmä preťažený Prístavný most na diaľnici D1, cez ktorý denne prejde viac ako 100-tisíc automobilov. Až po výstavbe tunela Karpaty bude efekt obchvatu plnohodnotný, keďže tranzitná doprava tak dostane možnosť vyhnúť sa tunelu Sitina na diaľnici D2.