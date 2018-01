Energie zdražejú, na vine je dlh 610 miliónov

Slovenské domácnosti sa musia pripraviť na mierne zdraženie cien energií. Najviac – až o tri percentá, ide hore elektrina. To, akým smerom sa jej ceny vydajú, však nebolo do posledného okamihu jasné.

Šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek totiž mohol zdraženie zastaviť a ceny udržať na minuloročnej úrovni. Stačilo, ak by sa rozhodol takmer pätinové zdraženie komodity na burzách kompenzovať napríklad znížením tarify za prevádzkovanie systému (TPS).

Do výpočtov konečnej ceny kvôli zdraženiu elektriny na trhoch vstupuje suma 31,7723 eura za megawatthodinu. Vlani to bolo len okolo 28 eur za megawatthodinu. Ceny na burzách v roku 2016 totiž klesli aj na necelých 27 eur za megawatthodinu. Pritom ešte v roku 2009 sa trhové ceny elektriny pohybovali tesne nad 50 eurami za megawatthodinu. V roku 2008 atakovali aj hranicu 90 eur za megawatthodinu komodity.

Aktuálne vyššia burzová cena elektriny dávala priestor na pokles TPS. Tarifu však Jahnátek ponechal na takmer rovnakej úrovni ako vlani – teda 26,20 eura za megawatthodinu bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Menila sa tak naozaj len kozmeticky – a to o 0,0016 eura na megawatthodinu. V tarife sa odberatelia skladajú na ekologickú elektrinu, najmä elektrinu zo slnka. Patria sem však aj príspevky na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia. „Tým, že sme zachovali TPS, prispeli sme k zníženiu historického dlhu pre distribučné spoločnosti o 117 miliónov eur,“ povedal Jahnátek koncom novembra 2017 pri vyhlasovaní nových cien energií. Dlh vznikol distribučným spoločnostiam pre podporu elektriny zo zelených zdrojov. Nie všetky poplatky, ktorými sa dotujú ich výrobcovia cez TPS, dostali totiž distribučky späť.

Historický dlh distribučným spoločnostiam sa podľa hovorcu ÚRSO Radovana Igaza v súčasnosti pohybuje na úrovni 610 miliónov eur. „Presný termín splatenia nie je určený, dôležité je, aby sa dlh znižoval nie skokovo na úkor odberateľov, ale postupne,“ povedal. Potrebné bude prijať aj ďalšie systémové opatrenia, dodal. Pred svojím zvolením hovoril Jahnátek o sume viac ako 400 miliónov eur.

Presun časti tarify na štát pripravuje rezort hospodárstva vo veľkej novele zákona o energetike. Tá mala byť hotová pôvodne do konca minulého roka, no nateraz ju presunuli až na prvý polrok 2018. V lete hovoril rezort hospodárstva o troch možných modeloch, ako odľahčiť podnikateľov od platenia TPS.

Zmeny v stotinách centov

Bežná domácnosť po kozmetickom poklese TPS podľa prepočtov spoločnosti Slovakia Energy ušetrí okolo 0,0056 eura za rok. „TPS tvorí od 20 do 30 percent z celkovej ročnej platby domácností v závislosti od druhu tarify a výšky spotreby,“ hovorí riaditeľ predaja spoločnosti Slovakia Energy Jiří Koudela. Výška TPS tak podľa neho významne ovplyvňuje celkovú sumu na faktúre za elektrinu.

„Rast cien silovej elektriny by sa teoreticky mohol prejaviť na nižšej potrebe dotovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a z domáceho uhlia,“ hovorí Koudela. Prakticky to však nie je podľa neho možné, pretože s tým aktuálne platné cenové vzorce nepočítajú. Výška TPS sa stanovuje každý rok pevne samotným regulátorom.

Za energie si tento rok o niečo priplatíme. Najviac pôjde hore elektrina. Autor: SHUTTERSTOCK

V závislosti od miery zníženia TPS by mohla podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Magna Energia Martina Ondka klesnúť aj cena elektriny. Významný pokles tarify by kompenzoval rast cien elektriny na burzách. „Platí, že čím je komodita na burze drahšia, tým nižšia by mala byť výška TPS,“ hovorí Ondko. V tarife sú totiž zahrnuté aj dotácie na výkup elektriny zo zdrojov drahších, ako sú priemerné trhové ceny. V slovenských podmienkach ide o pridrahú zelenú energiu či vysoké náklady na výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia. Na výrobu zelenej elektriny ide 17,57 eura na megawatthodinu bez DPH, na výrobu elektriny z uhlia zase 4,36 eura na megawatthodinu bez DPH. Ak cena komodity na burze rastie, vysvetľuje Ondko, klesá suma potrebná na vyrovnanie cenového rozdielu medzi trhovou a dotovanou cenou. Riešenie historického dlhu však Ondko schvaľuje.

Ističe by nemali byť problém

Ističová aféra z januára minulého roka, ktorá pre privysoké ceny energií stála stoličku Jahnátkovho predchodcu Jozefa Holjenčíka, by sa tento rok zopakovať nemala. A to aj napriek nárastu cien. Aj v roku 2018 sa totiž budú ceny energií počítať podľa aktuálnych vyhlášok.

Ešte v júli minulého roka, hneď po svojom nástupe do regulačného úradu, dal Jahnátek stiahnuť tri vyhlášky o cenách v elektroener­getike, vode a teple pre rok 2018, ktoré boli v pripomienkovom konaní. Práve tie riešili aj fixnú časť poplatkov – teda veľkosť ističov a vodomerov. No Jahnátkovi v nich chýbal ekonomický dosah na jednotlivé skupiny odberateľov. Nové vyhlášky však úrad nestihol v termíne pripraviť. „ÚRSO podľa potreby pripraví nové vyhlášky,“ povedal hovorca úradu. Otázne tak zostáva, či a kedy regulátor nové znenie predpisov pripraví.

Meniť sa tak v tomto roku bude fixný poplatok v cene elektriny len vo Východoslovenskej distribučnej (VSD). A to pre tarifu DD1 – a to z 0,10 eura za megawatthodinu na 0,40 eura za megawatthodinu mesačne. Podľa Jahnátka je tento poplatok oveľa nižší ako podobné poplatky v ostatných distribučkách.

Na ceny energií môže tento rok zatlačiť aj nová spotrebná daň. Ide o takzvanú ekologickú daň, ktorú pred desiatimi rokmi stanovila Európska komisia. Slovenské domácnosti mali na ňu roky výnimky, no tie končia v júli 2018. Ministerstvo financií už ohlásilo, že chystá zmeny. Ak by sme nedostali ďalšie ústupky z Bruselu, tak každá megawatthodina energie z plynu a elektriny bude zdanená sumou 1,31 eura. Pre bežnú 4-člennú domácnosť by to znamenalo ročný výdavok navyše v sume asi 5 eur.