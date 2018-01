Na slovenské cesty I. triedy dala únia vlani 28 miliónov eur

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová, za najdôležitejšie vlani cestári považujú ukončenie výstavby v Prešove na ceste I/68 odbočka Škultétyho – ZVL (tzv. malý obchvat mesta), rekonštrukciu mosta Horelica v Čadci na ceste I/11, ako aj rekonštrukciu cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane. K najvýznamnejším tiež patrilo začatie rekonštrukcie cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce a tiež výstavby cezhraničného mosta Komárno – Komárom, vrátane prístupovej cesty k mostu v Komárne.

K hlavným investíciám v tomto roku podľa Karelovej patrí modernizácia a rekonštrukcia 32 mostov na cestách prvej triedy zo zdrojov EÚ v objeme 20,9 mil. eur a tiež rekonštrukcia križovatiek na cestách prvej triedy tiež z peňazí EÚ za 9,7 mil. eur. Obnovené budú križovatky na cestách I/68 Prešov, Solivarská, I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska – Arm.Gen. Svobodu, I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru a I/76 Štúrovo – Nánska. V príprave bude výstavba obchvatu Šale na ceste I/75. Cestári v tomto roku plánujú použiť na údržbu a opravy ciest prvej triedy zo zdrojov štátu 40,5 mil. eur.

Štát financovanie údržby a opráv na hlavných cestách dlhodobo zanedbáva, keďže na to treba vynaložiť na základe stanoveného štandardu ročne takmer 80 mil. eur. Je to dvojnásobok sumy vynaloženej vlani a schválenej v štátnom rozpočte na tento rok. Na údržbu a opravy ciest prvej triedy išlo v roku 2015 takmer 39 mil. eur a v roku 2016 32,5 mil. eur. V minulom roku tieto výdavky dosiahli 41 mil. eur a v tomto roku by mali byť na rovnakej úrovni.

„Realizácia projektov ciest I. triedy patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie implementujúce projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Aktuálne máme už sedem projektov fyzicky ukončených (prevažne na strednom a východnom Slovensku), ktoré prispievajú k vyššej bezpečnosti motoristov a všetkých účastníkov cestnej premávky. Pripravujú na napríklad obchvaty miest Šaľa, Šahy a Krupina,“ informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR agentúru SITA.

Stavebne ukončené sú projekty na cestách prvej triedy – I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza (25,74 km), stavebné a bezpečnostné opatrenie na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, druhá fáza (23,29 km), I/78 Námestovo – prieťah (2,4 km), rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom kraji – druhá fáza (17,43 km), I/50 Ružová osada, rekonštrukcia – druhá fáza (2,1 km), I/66 Polomka- bodová závada, druhá fáza (4,28 km), I/66 Brezno, obchvat, I. etapa, druhá fáza (2,36 km) a I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – druhá fáza (5,31 km).

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy a výstavby k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy v dĺžke 3 180 kilometrov a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Podnik mal koncom roka 2017 spolu 340 zamestnancov, z toho na generálnom riaditeľstve 126.