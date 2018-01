Nástup digitálnych kryptomien

Ako sa však bude digitálnym menám dariť v roku 2018? Pravdupovediac – nikto presne nevie.

Väčšina finančných analytikov sa zhoduje v tom, že vývoj kurzu bitcoinu je prakticky nepredvídateľný, a tým aj veľmi rizikový. „Vývoj na kryptomenovom trhu veľmi ťažko odhadnúť. Bitcoin môže v budúcom roku pokojne stáť 60-tisíc eur, no aj tisíc eur,“ hovorí Maroš Ďurik zo spoločnosti Across Private Investments. Rozhodne sa však neodporúča „vrážať“ do bitcoinu celé svoje úspory. To by bolo to isté, ako staviť všetko na jedného jediného koňa.

Digitálnych mien (kryptomien) je viacero. Okrem bitcoinu existuje aj litecoin, ripple či ethereum. Práve naposledy menovaná mena by mohla mať tento rok úspech. Banka UBS, ktorá spolu s ďalšími finančnými domami ako napríklad Barclays, Credit Suisse, KBC a švajčiarskou burzou v spolupráci s agentúrou Thompson Reuters, plánuje vytvoriť obchodnú platformu postavenú na blockchainovej technológii Etherea.