Výrobu spustí Jaguar aj tretí blok Mochoviec

Koncom budúceho roka sa rozbehne výroba v nitrianskom závode britskej automobilky Jaguar Land Rover. Fabrika začne výrobu na Slovensku luxusným SUV Land Rover Discovery a tiež dosiaľ utajovaným modelom. V roku 2018 tak budú osobné motorové vozidlá na Slovensku vyrábať až štyri závody.

Volkswagen Slovakia v Bratislave v budúcom roku naplno rozbehne výrobu úplne nového automobilu Audi Q8, nového modelu Porsche Cayenne a Volkswagen Touareg. Žilinská fabrika Kia Slovakia spustí produkciu nového modelu Kia Cee'd. O elektromobily výrobu možno rozšíri aj trnavský závod PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Naplno sa budúci rok má rozbehnúť aj nové logistické centrum spoločnosti Amazon. Pri Košiciach plánuje spustenie výroby mechatronických pohonných zariadení a elektromotorov japonská firma Minebea.

Finalizovať má v roku 2018 aj dostavba tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktorá môže byť už v lete uvedená do prevádzky. Prvú elektrinu tak tretí mochovský blok môže vyrobiť už koncom budúceho roka. Optimisticky vyzerajú zatiaľ aj odhady termínu dostavby štvrtého bloku, na ktorý si však ešte rok počkáme. Naopak, zmrákať sa bude v budúcom roku nad uhlím. Brusel by mal už začiatkom budúceho roka predstaviť plány na zmenu baní v regióne hornej Nitry. Klasická ťažba hnedého uhlia by mala ustúpiť výskumu.