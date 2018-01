Nerovnosť vo svete sa prehĺbi

Podľa štúdie Boston Consulting Group (BCG) vlastní aktíva v hodnote viac ako milión dolárov zhruba 18 miliónov domácností, ktoré tvoria len jedno percento svetovej populácie. Kontrolujú však takmer polovicu svetového bohatstva v hodnote 166,5 bilióna dolárov. Do roku 2021 by to mohla byť už viac ako polovica. Naopak, bežné domácnosti budú svoj majetok zveľaďovať len pomaly.

Z rastu ekonomiky síce profitujú aj chudobnejší, no na zmenšenie rozdielov to nestačí. Najviac cítia príjmové rozdiely ľudia v USA. Na Slovensku sú rozdiely miernejšie. Hoci v niektorých oblastiach na východe krajiny je bez práce aj pätina ľudí, kým v niektorých západných okresoch sú to len dve-tri percentá.