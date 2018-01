Diaľnica na Kysuciach sa vraj urýchliť nedá

Diaľnica D3 má spojiť Žilinu a severnú diaľnicu D1 s poľskými a českými hranicami. Jej celková dĺžka je naplánovaná na 60,8 kilometra. S jej výstavbou sa začalo pritom ešte v apríli 1996. Začiatkom decembra štát motoristom odovzdal do užívania úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, ktorý vytvoril západnú časť obchvatu Žiliny.

Obyvatelia Kysuckého Nového Mesta očakávajú začiatok výstavby obchvatu mesta, ktorý pozostáva z chýbajúcich dvoch úsekov. V súčasnosti chýbajúcu diaľnicu zastupuje cesta prvej triedy I/11. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, priamo cez Kysucké Nové Mesto denne prejde až 19 308 automobilov.

Práce na príprave obchvatu mesta potvrdil v rozhovore pre denník Pravda aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). „Projekčne robíme ďalej,“ povedal. Problémom však zostávajú podľa ministra práve financie. Podľa schváleného rozpočtu bude mať totiž rezort dopravy v tomto roku o jednu miliardu eur menej ako vlani. Výstavbu diaľnic spomalia aj chýbajúce nové projekty a s tým spojené nižšie využívanie eurfondov.

Dlhším z chýbajúcich úsekov je D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Štvorprúdovka s celkovou dĺžkou 11,2 kilometra sa podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nachádzal v novembri 2017 vo fáze procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Aktuálne prebieha aj výkup pozemkov. Diaľničiari však v príprave museli niekoľko krokov zopakovať.

Súčasťou úseku, ktorý spojí Kysucké Nové Mesto so Žilinou, mal byť tunel Kysuca s dĺžkou 584 metrov. Štúdia realizovateľnosti z roku 2015 však s tunelom už nepočíta. Daný úsek rezort dopravy zaradil do projektu prioritných projektov diaľnic a rýchlostných ciest. Do konca volebného obdobia však s vyhlásením tendra na jeho výstavbu nepočíta. V minulosti bola odhadovaná cena výstavby daného úseku na úrovni 381 miliónov eur. Diaľnica sa napojí na druhý chýbajúci úsek, ktorý je plánovaný v dĺžke 10,79 kilometra. D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica dokončí obchvat Kysuckého Nového Mesta a napojí sa na existujúci úsek v polovičnom profile D3 Oščadnica – Čadca, Bukov.



Na dokončenie diaľnice D3 čakajú Kysučania už roky. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Druhá časť obchvatu Kysuckého Nového Mesta je aktuálne, podľa informácií zverejnených na internetovej stránke NDS, vo fáze procesu dokumentácie pre územné rozhodnutie. Úsek v príprave v porovnaní s prechádzajúcim úsekom len o jeden stupeň ďalej. V minulosti bol v pokročilejšej fáze prípravy, no je potrebné aktualizovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na ktorú nadväzuje nové územné rozhodnutie.

Štát v minulosti odhadoval jeho cenu na 293 miliónov eur. Súčasťou úseku bude 18 mostov, pravostranné aj ľavostranné odpočívadlo a stredisko správy a údržby. Rovnako ani tento úsek rezort dopravy neplánuje rozostavať do konca volebného obdobia. Nachádza sa v zozname prioritných projektov diaľnic.

V súčasnosti je rozostavaný úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý má dokončiť obchvat Čadce. Úsek je stavaný v plnom profile z eurofondov. Výstavbu štvorprúdovky s dĺžkou 5,6 kilometra realizuje konzorcium firiem Strabag, Porr a Hochtief za 199 miliónov eur.

Tri úseky kysuckej diaľnice vznikli v polovičnom profile. Jedným z nich je obchvat Čadce s tunelom Horelica, ktorý je v špičkách pre vysokú intenzitu dopravy a chýbajúcu druhú rúru priebežne uzatváraný. V miestach s chýbajúcim obchvatom cez mesto denne prejde 18 743 automobilov. Polovičný obchvat majú aj najsevernejšie úseky D3 Svrčinovec – Skalité a Skalité – štátna hranica SK/PL. Do Českej republiky má podľa plánov viesť zo Svrčinovca rýchlostná cesta R5 s dĺžkou dva kilometre.

Nespokojní obyvatelia v minulosti niekoľkokrát zablokovali hlavné ťahy na Kysuciach s cieľom upozorniť na zlú dopravnú situáciu v oblasti. Začiatkom tohto roka aktivisti začali zbierať podpisy pod petíciu za urýchlenú dostavbu diaľnice D3.