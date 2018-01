Svetovou jednotkou v dovoze plynu má byť Čína

Úsilie čínskej vlády riešiť problém znečisťovania ovzdušia by malo už tento rok viesť k zmene v rebríčku najväčších dovozcov zemného plynu na svete. Novým globálnym lídrom v tejto oblasti by sa v roku 2018 mala stať práve Čína, ktorá tak z prvej pozície vytlačí Japonsko.

Čína už pozíciu najväčšieho dovozcu v oblasti komodít zastáva, a to v prípade ropy a uhlia. Vzhľadom na vysoké znečistenie ovzdušia v mnohých čínskych mestách však Peking pracuje na obmedzení využívania uhlia ako energetického zdroja.

Čo sa týka spotreby zemného plynu, je Čína na 3. mieste na svete po USA a Rusku. Z celkovej spotreby však musí okolo 40 % dovážať.

Na základe dostupných údajov spracovaných agentúrou Reuters dosiahol dovoz zemného plynu do Číny prostredníctvom plynovodov a vo forme skvapalneného plynu (LNG) v roku 2017 predbežne viac než 67 miliónov ton. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať rast dovozu oproti roku 2016 o viac než 25 %. Dovoz samotného LNG vzrástol o viac než 50 %. Údaje sú zatiaľ neúplné, nakoľko ešte nie sú k dispozícii údaje za december.

Čína je v dovoze plynu zatiaľ za Japonskom s ročným objemom importu okolo 83,5 milióna ton. Japonsko dováža surovinu výhradne vo forme LNG. V určitých obdobiach sa však Pekingu podarilo Japonsko prekonať, a to v septembri a novembri. Podľa analytikov bude tento trend pokračovať a za rok 2018 by už Čína mala Japonsko z celoročného pohľadu prekonať. Čo sa však týka dovozu výhradne LNG, Japonsko by si malo post najväčšieho dovozcu na svete udržať zhruba do roku 2028, predpokladajú analytici.