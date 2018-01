Slovenskej ekonomike sa darí, platy potiahne nedostatok ľudí

Priemerná mzda po prvý raz v histórii Slovenska môže tento rok presiahnuť hodnotu jeden tisíc eur v hrubom. Priemerne sa počíta so zvýšením nominálnych miezd o niečo vyše päť percent. Po odrátaní dvojpercentnej inflácie sa v roku 2018 majú reálne mzdy zvýšiť o 3,2 percenta.

Podľa odhadov Národnej banky Slovenska (NBS) vzrastie v tomto roku domáca ekonomika o 4,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), pre vlaňajšok NBS odhaduje rast na úrovni 3,4 percenta HDP. Najväčším rizikom pre našu ekonomiku je možné spomalenie Nemecka. Najväčší obchodný partner rastie podľa viacerých ekonomických analýz v posledných rokoch príliš rýchlo. Slovenský trh práce bude naďalej tvoriť nové pracovné miesta. V optimálnom prípade tak môže miera evidovanej nezamestnanosti klesnúť aj pod päť percent. Pre chýbajúcich domácich pracovníkov približne každé štvrté novovytvorené pracovné miesto obsadí cudzinec. Už teraz ich na Slovensku pracuje takmer 50-tisíc.

Razantne poskočí v tomto roku minimálna mzda – a to zo 435 na 480 eur v hrubom. Za najnižší plat na Slovensku pracuje viac ako stotisíc ľudí, ktorí vo výplate za mesiac január môžu počítať so zvýšením čistého príjmu o 35 eur.

Ekonomika si podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej môže zvýšenie minimálnej mzdy dovoliť. „Mnohých firiem alebo dokonca celých odvetví sa zvyšovanie minimálnej mzdy takmer nedotýka, keďže drvivá väčšina zamestnancov zarába viac,“ hovorí. Pocítia to hlavne menšie firmy a tie, ktoré pôsobia v chudobnejších regiónoch s pomerne vysokou nezamestnanosťou. Pre ne by výraznejšie ako aktuálne zvýšenie minimálnej mzdy mohlo byť podľa Glasovej problémom.

Od januára začali platiť niektoré opatrenia zo sociálneho balíčka vlády, na iné si ľudia ešte počkajú. S novým rokom si prilepšili dôchodcovia. V priemere vzrastie dôchodok o 8,40 eura na mesiac. S nulovým platením odvodov môžu počítať všetci pracujúci penzisti, ktorí v pracovnom pomere na dohodu zarobia maximálne 200 eur za mesiac. Živnostníci v marci prvýkrát pocítia dopad 60-percentných paušálnych výdavkov a na daniach aj odvodoch ušetria stovky až tisícky eur.

V úvode roka môže so zvýšením platov o 4,8 percenta rátať aj 153-tisíc zamestnancov verejnej správy a 38,5 tisíca pracovníkov štátnej správy. Pre neochotu podpísať memorandum o neštrajkovaní majú nulové zvýšenie platov len učitelia, ktorým však už v septembri 2017 vzrástli mzdy o šesť percent.

Firmy prídu zase o odvodovú úľavu pre najslabšie zarábajúcich pracovníkov, tých sa však zmena nedotkne. Aj naďalej budú platiť nižšie odvody až do hrubej mzdy 557 eur.

Viac za sviatok a aj platy navyše

Od mája sa môžu na zvýšenie platov tešiť ľudia pracujúci v noci, cez víkend a štátny sviatok. Aktuálne sa rokuje o troch kompromisoch: Prvým je umožniť po dohode so zamestnancami nižšie príplatky, ako stanovuje Zákonník práce. Druhým je nižšia valorizácia príplatkov za prácu v noci a cez víkend. Tretím postupné zavádzanie príplatkov s tým, že prvé sa udeje v máji tohto roku a druhé až v januári 2019. Istý je tak len 100-percentný príplatok za prácu v štátny sviatok. Ten sa počíta z priemernej hodinovej mzdy zamestnanca. Pri mesačnom plate 912 eur v hrubom vzrastie mzda po odpracovaní 1 štátneho sviatku o 45,6 eura.

„Nastavenie príplatkov, či už za prácu v noci, alebo cez víkend, ovplyvňuje celú ekonomiku,“ upozorňuje Glasová. Treba brať podľa nej ohľad aj na to, aby táto finančná záťaž podnikateľov nebola príliš vysoká. „Menšie podniky by napríklad mohli pristúpiť k zrušeniu nočných či víkendových zmien, ak by sa im finančne neoplatili,“ doplnila. Problematické sú príplatky hlavne pre hotely, reštaurácie či kultúrne zariadenia. Naopak, niektorých veľkých firiem, ktoré už teraz priplácajú zamestnancom za nočnú či víkendovú prácu aj nad rámec zákona, sa zmeny nemusia vôbec dotknúť.

Podľa pôvodného návrhu sa príplatok za prácu v noci mal od mája zvýšiť zo súčasných 20 percent na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy. V takom prípade sa príplatok za odpracovanie 8-hodinovej nočnej zmeny zvýši zo 4 eur na 11 eur. V noci na Slovensku pracuje 252,6 tisíca mužov a 140,9 tisíca žien a počet odpracovaných nočných zmien je najvyšší v celej Európskej únii. V súčasnom zákonníku nie sú žiadne príplatky za víkendovú prácu a pôvodný návrh ministerstva je vo výške 100 percent z hodinovej minimálnej mzdy. Presadenie takejto zmeny zaistí za odpracovaný víkend príplatok vo výške 44 eur.

V júni a decembri budú tento rok prvýkrát vyplatené 13. a 14. mzda, ktoré sa oslobodia od daní a odvodov. Konečná verzia daňových výhod má byť predstavená až počas prvej tohtoročnej schôdze parlamentu. Zatiaľ tak nie je celkom jasné, koľkých ľudí sa pripravované zmeny dotknú.

Krotenie hypoték, podpora kúpeľom

V snahe vyhnúť sa v budúcnosti ťažkostiam NBS sprísnila podmienky na získanie spotrebných úverov a hypoték. K pôžičkám sa v tomto roku bez problémov dostanú len nadpriemerne zarábajúci Slováci a ľudia bez dlhov. Pričom úroky na hypotékach ostanú aj v tomto roku na rekordne nízkych úrovniach a ľudia aj naďalej nebudú mať problém získať pôžičku s ročným úrokom okolo 1,2 percenta. Práve rastúca zadlženosť by mohla v horších časoch spôsobiť výrazné problémy. „Prísnejšie pravidlá budú pribrzďovať dopyt po nehnuteľnostiach a aj dopyt po úveroch na bývanie,“ uviedla Glasová. Okrem regulácie znížia dopyt po hypotékach aj vyššie ceny nehnuteľností, ktoré v posledných mesiacoch výrazne draželi.

Od januára sa zrušila aj takzvaná hypotéka pre mladých a zaviedol sa daňový bonus pri úveroch. Ten môže zaplatenú daň z príjmu zadlženého človeka znížiť maximálne o 400 eur. Pre bonus platia rovnaké pravidlá ako pre hypotéku mladých – teda vek do 35 rokov a maximálny príjem vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy.

Zároveň ľudia s úsporami musia aj naďalej počítať s tým, že ich vklady v bankách budú v najlepšom prípade zhodnotené maximálne o jedno percento za rok.

Do zákona o dani z príjmov sa dostala aj podpora kúpeľníctvu. Po novom si každý návštevník kúpeľov bude môcť znížiť základ dane o sumu 50 eur. V prípade rodiny s dvomi s deťmi si po návšteve kúpeľov bude môcť jeden z rodičov znížiť základ dane o 200 eur. Na dani tak ušetrí 38 eur. Očakáva sa, že takto nastavenú daňovú úľavu v roku 2018 využije 60-tisíc ľudí. Samotní kúpeľníci tiež môžu v budúcom roku počítať s výhodnejším odpisovaním technického zhodnotenia majetku.

Sagan a ostatní

Zákon o dani z príjmov sprísnil aj definíciu daňového rezidenta o kritérium bydliska na území Slovenska. „Akonáhle slovenský občan s trvalým pobytom v zahraničí stále vlastní na Slovensku byt či dom, vzniká mu povinnosť platiť dane na Slovensku,“ hovorí konateľka a partnerka Grant Thornton Slovensko Silvia Hallová. Ide o bežné pravidlo, ktoré platí vo vyspelých ekonomikách. Po novom tak budú dane na Slovensku platiť aj športovci, čo tu v priebehu roka strávili menej ako 183 dní. Medzi nimi napríklad aj úspešný cyklista Peter Sagan, ktorý oficiálne žije v Monaku, kde sa platí nulová daň z príjmu.

Schválený zákon o dani z príjmov zavádza zdaňovanie právnických osôb podľa CFC pravidiel, ktoré majú minimálne 50-percentný podiel v zahraničných schránkových firmách. Firma bude musieť doplatiť rozdiel medzi výškou daní na Slovensku a v daňovom raji. Parlamentom neprešiel návrh na takéto zdanenie aj pre fyzické osoby s podielom nad desať percent v schránkovej firme, ktorý išiel nad rámec európskej legislatívy. Ministerstvo financií chce tento svoj návrh ešte dopracovať a predstaviť v priebehu roka, tak aby platil v pôvodne zamýšľanom termíne – teda od januára 2019.

Firmy si tiež budú môcť v roku 2018 dať do nákladov všetky peniaze zaplatené za dopravu zamestnancov. No len ak k podniku nepremáva ani jedna linka verejnej dopravy. Ak dopravné spojenie existuje, náklady na dopravu ľudí do práce si firma môže zaúčtovať v prípade, že sa na preprave budú podieľať aj samotní zamestnanci. A to minimálne vo výške 30 percent.

Od začiatku roka sa zavádza aj takzvaný Patent box. Ten umožní firmám platiť polovičnú daň z príjmu dosiahnutého predajom vyvinutého počítačového softvéru. V praxi tak IT firma zaplatí namiesto 21-percentnej dane len 10,5-percentnú daň. Vedu aj výskum má podporiť aj zvýšenie superodpočtu z 25 na 100 percent. Firmy si tak budú môcť z jedného eura investovaného do vedy odpočítať náklady vo výške rovných dvoch eur namiesto 1,25 eura ako vlani.

