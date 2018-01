Dvojitá írska a holandský sendvič. Takto Google ulieva dane

Spoločnosť Google v roku 2016 presunula na firmu na Bermudách 15,9 miliardy eur, vďaka čomu ušetrila na daniach najmenej 3,7 miliardy dolárov. Uvádza sa to vo výkazoch, ktoré holandská súčasť Googlu predložila obchodnej komore v Holandsku a o ktorých informoval denník HET Financieel Dagblad.

Google používa dve konštrukcie daňovej optimalizácie, známe ako „dvojitá írska“ a „holandský sendvič“, aby väčšinu ziskov z aktivít mimo Spojené štáty uchránil pred zdanením, uviedla agentúra Bloomberg.

Internetový gigant má v Írsku dve firmy, a to Google Ireland Ltd a Google Ireland Holdings. Prvá zhromažďuje väčšinu medzinárodných príjmov z reklamy a potom tieto peniaze prevádza na holandskú dcérsku spoločnosť Google Netherlands Holdings BV. Tá potom peniaze prevedie na holding Google Ireland Holdings Unlimited, ktorý sídli na Bermudách, kde platí nulovú daň. Firma je len prázdnou schránkou.

Použitie dvoch írskych subjektov a holandskej medzi nimi dáva tejto praxi názov „dvojitá írska s holandským sendvičom“. Podobne sa chová tiež dcérska spoločnosť Googlu v Singapure. Suma, ktorú Google v roku 2016 týmto spôsobom presunul, bola o sedem percent vyššia ako v predchádzajú­com roku.

Google je pre presuny peňazí za účelom úspory na daniach pod tlakom regulačných orgánov po celom svete. Írska vláda presuny známe ako „dvojitá írska“ od roku 2015 neumožňuje, platí to ale len pre novo prichádzajúce firmy. Podniky, ktoré tento spôsob používajú z minulosti, to môžu tak robiť až do konca roka 2020.