Bitcoin zarobil málo v porovnaní s konkurenciou

Odvážlivci, ktorí investovali do menej známej kryptomeny etherum, zhodnotili svoje investície v priebehu jedného roka až o 8 480 percent. Ďalší litecoin v minulom roku vzrástol o 6 200 percent. Najznámejší bitcoin zaknihoval „len“ 1 416-percentné zhodnotenie.

Investovať do kryptomeny

Na porovnanie, peniaze uložené na termínovaných účtoch v bankách sa v roku 2017 v najlepšom prípade zhodnotili maximálne o jedno percento. Práve pre nízke úroky v bankách začínajú aj ľudia na Slovensku uvažovať o investovaní do kryptomien.

„Minulý rok som mal voľných 3-tisíc eur. Rozhodol som sa zariskovať a kúpil som za ne tri bitcoiny. Jeden som už predal, po tom, čo hodnota bitcoinu prekročila hranicu 3-tisíc eur, a zvyšné dva stále mám. Ak všetko dobre pôjde, parádne na nich zarobím, ak nie, v strate už nebudem a v najhoršom prípade ich predám po tom, čo hodnota bitcoinu padne pod 3-tisíc eur,“ povedal informatik Martin Bernát. Ten má z dôvodu bezpečnosti svoje dva bitcoiny uložené na špeciálnom USB kľúči, ktorý sa dá aj v slovenských obchodoch kúpiť za 60 eur. „Takto neriskujem, že mi ich niekto ukradne, a na sieť sa s nimi pripojím, až keď ich budem chcieť predať,“ dodal Bernát.

Sen o ľahkom zbohatnutí

Mnohým ľuďom práve kryptomeny aktuálne plnia sen o ľahkom zbohatnutí. Ešte začiatkom minulého roka sa jedno etherum predávalo približne za 10 dolárov. Aktuálne sa na finančných trhoch predáva približne za 848 dolárov. Neuveriteľné zhodnotenie 8 480 percent dokázalo tisíc dolárov zhodnotiť v priebehu jedného roka na neuveriteľných 84 800 dolárov. Podobný raketový rast zaznamenala aj ďalšia elektronická mena litecoin, ktorej kurz bol ešte začiatku minulého roka na hodnote 4 dolárov a aktuálne je až na 248 dolároch. Zhodnotenie o 6 200 percent dokázalo v priebehu minulého roka premeniť tisíc investovaných dolárov na 62 000 dolárov. Najznámejší bitcoin sa úvode roka predával za 959 dolárov a aktuálne je jeho cena na 13 583 dolároch. V tomto prípade ročné zhodnotenie predstavuje "len“ 1 416 percent a tisíc investovaných dolárov dokázalo zhodnotiť len na 14 416 dolárov.

Ďalšia tulipánová horúčka?

„Mali by ste sa držať ďalej od bitcoinu, je to smrteľné,“ uviedol podľa agentúry Reuters guvernér dánskej centrálnej banky Lars Rohe. Vysoké zisky sú totiž vo finančnom svete spojené s obrovským rizikom straty. Hodnota elektronických peňazí totiž rastie len preto, že vo svete čoraz viac ľudí uverilo v ich silu a investuje do ich rastu. Štátom nekontrolovaný trh zároveň láka ľudí s nelegálnymi peniazmi a spustenie burzového obchodovania pritiahlo aj špekulantov. Práve špekulanti môžu masívnym predajom v priebehu niekoľkých hodín cenu bitcoinu stiahnuť aj o viac ako polovicu. V takom prípade prerábajú hlavne malí investori, ktorí nemajú kúpené bitcoiny, ale prostredníctvom búrz stávkujú na rast elektronickej meny.

Elektronické peniaze tiež mnohí centrálni bankári považujú za klasický príklad cenovej bubliny. V Holandsku roku 1637 dosiahla vrchol známa tulipánová horúčka a jedna cibuľka predávaná za jeden gulden sa na vrchole bubliny bežne predávala za 4 600 guldenov. Dokonca sa mal zrealizovať obchod, keď boli tri cibuľky vzácnych tulipánov vymenené za miestny pivovar.

Aktuálne sa zas za 16 bitcoinov dá kúpiť zlatý Rolls-Royce. V Holandsku prasknutie tulipánovej bubliny pripravilo mnoho bežných ľudí o celoživotné úspory a zopakovanie tohto scenára je veľmi pravdepodobné aj pri elektronických peniazoch.

Cena a dopyt

V praxi je veľmi málo pravdepodobné, že cena elektronických peňazí klesne na nulu, keďže napríklad počet bitcoinov je obmedzený na 21 miliónov. Na druhej strane cena každého jedného závisí od aktuálneho dopytu. V prípade straty záujmu zo strany bežných ľudí tak môže mať v budúcnosti jeden bitcoin opäť hodnotu jedného dolára. Aktuálna rastová vlna umožňuje počítačovým nadšencom predávať nielen virtuálne meny, ale aj zlaté vajcia a drahokamy.

„Virtuálne meny je investícia do ničoho, lebo neexistujú. No keďže momentálne neustále rastú, rozhodol som sa investovať 50 eur do najväčšej internetovej haluze, akú nájdem. Cez ruský web som si kúpil sliepky, ktoré znášajú zlaté vajcia. Tie následne môžem predať za reálne ruble a vo vytvorenej elektronickej peňaženke ich premieňam na eurá. Znie to neuveriteľne, ale za tri mesiace, mi sliepky zarobili 40 eur a peniaze mám reálne na svojom účte,“ povedal učiteľ anglického jazyka Tomáš Martaus z Trinca. Ten si uvedomuje, že systém funguje ako Ponziho schéma a on bude zarábať dovtedy, kým budú pribúdať noví zákazníci ochotní platiť za nákup virtuálnych sliepok.

Elektronické peniaze sa dajú kúpiť prostredníctvom rôznych búrz ako napríklad Bitfinex, Kraken, Coinbase. Prípadní investori musia počítať s overením totožnosti prostredníctvom kópie občianskeho preukazu a čísla bankového účtu. Následne sa nakúpená kryptomena dá uložiť v elektronickej peňaženke počítača, mobilného telefónu alebo špeciálneho USB kľúča. Pri nákupe aj predaji elektrických peňazí treba počítať tiež so zaplatením poplatkov vo výške niekoľkých desiatok eur. Zároveň konkrétny kurz elektronickej meny nie je na všetkých burzách rovnaký a prípadný zisk z predaja elektronických peňazí sa musí priznať v daňovom priznaní a následne zdaniť 19-percentnou daňou z príjmu.