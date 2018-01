Fico: Kažimír má medzi ministrami financií EÚ obrovské renomé

Slovenský minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) požíva už dlhé roky vysokú mieru rešpektu a má obrovské renomé v prostredí ministrov financií Európskej únie (EÚ). V súvislosti s jeho aktuálnym ocenením britským mesačníkom The Banker za ministra financií Európy 2018 to v stredu vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Dôvody, pre ktoré bol Peter Kažimír vyhlásený za ministra financií Európy 2018, sú úplne zrejmé a nemôže ich nikto poprieť. Je to veľmi výrazné tempo konsolidácie verejných financií, pri zachovaní vysokého hospodárskeho rastu,“ vyzdvihol predseda vlády.

Pripomenul, že jeho meno sa dlhodobo objavovalo aj v súvislosti s možným vedením Euroskupiny. Kažimír sa vlani v decembri voľby nového šéfa Euroskupiny zúčastnil ako jeden zo štyroch kandidátov, nakoniec ju vyhral portugalský minister financií Mário Centeno. „Pri každej príležitosti, kedy hodnotíme s premiérmi a prezidentmi finančnú situáciu, počúvam len dobré slová na adresu ministra financií,“ dodal Fico.

Kažimíra v utorok (2.1.) vyhlásil britský mesačník The Banker, patriaci do skupiny Financial Times, za ministra financií Európy za rok 2018. Časopis takto ocenil jeho prácu a výsledky slovenskej ekonomiky.

Časopis The Banker vychádza od roku 1926 a svojich čitateľov má vo viac ako 180 krajinách sveta. Od roku 1996 ho vydáva Financial Times Business. Mesačník prináša pravidelne najdôležitejšie správy z oblasti retailového a firemného bankovníctva, informuje o technologickom rozvoji, produktových inováciách, vývoji softvéru, uvádza profily jednotlivých krajín a komentáre a názory medzinárodne uznávaných expertov.