Británia má po brexite záujem o Transpacifické partnerstvo

Británia začala neoficiálne rokovať o pripojení k Transpacifickému partnerstvu (TPP), aby podporila svoj zahraničný obchod, keď opustí Európsku úniu. Hoci Spojené štáty pred necelým rokom TPP opustili, zvyšných 11 členov rokovaní o dohode o voľnom obchode obnovilo, píše denník Financial Times (FT).

Británia by sa tak stala prvým členom TPP mimo oblasti Tichého oceánu a Juhočínskeho mora. Námestník ministerstva pre medzinárodný obchod Greg Hands v tejto súvislosti uviedol, že neexistujú žiadne geografické obmedzenia, ktoré by účasti Británie bránili.

Podľa pravidiel EÚ nemôže Británie uzavrieť nové obchodné dohody, než úniu opustí, čo má byť budúci rok v marci. Na rokovanie o prípadnej dohode je príliš skoro aj podľa členov TPP.

Predstavitelia Británie však túto myšlienku v posledných mesiacoch načrtli na niekoľkých stretnutiach s partnermi z Austrálie, Nového Zélandu a ďalších krajín TPP.

Členmi TPP sú Japonsko, Kanada, Mexiko, Peru, Čile, Vietnam, Malajzia, Brunej, Singapur, Austrália a Nový Zéland.

V porovnaní s obchodnými väzbami na Spojené štáty a krajiny EÚ je obchod Británie so štátmi TPP zanedbateľný. Japonsko, ktoré je najväčšou ekonomikou v rámci TPP, malo v roku 2016 na exporte z Británie podiel 1,6 percenta. Zatiaľ čo na trhy všetkých 11 krajín TPP zamierilo necelých osem percent britského vývozu, na nemecký trh to bolo 11 percent.

To isté platí pre britský vývoz finančných a ďalších služieb. V prvom polroku minulého roka predstavovala hodnota tohto exportu do Japonska asi 1,7 miliardy libier, čo predstavuje zhruba desatinu vývozu do USA.