Ceny paládia trhajú rekordy, dvíha ich dopyt po benzínových autách

Paládiu pomáha najmä rast predaja áut v Číne, prísnejšie emisné kontroly a odklon od áut s naftovým motorom v Európe. To vyvoláva obavy z nedostatku kovu. Vlani cena paládia vzrástla o viac ako 50 percent.

Paládium v stredu prekonalo rekord z roku 2001, ktorý predstavoval 1095 dolárov za uncu. Vlani paládium niekoľkokrát vystúpilo na nové maximum za 17 rokov v očakávaní, že ďalej porastie dopyt od automobilového priemyslu.

Presun k benzínovým a hybridným vozidlám, v ktorých katalyzátoroch sa využíva paládium, vyvolal obavy z nedostatku kovu. Situácia na trhu s paládiom je pritom už nejaký čas napätá. Za posledných sedem rokov bol trh v deficite šesťkrát, čo spôsobilo pokles dostupných zásob.

„Paládium je jedným z mála trhov s kovmi, ktorý je skutočne napätý a vyzerá to, že situácia sa bude ďalej zhoršovať,“ uviedol analytik spoločnosti ICBC Standard Bank Tom Kendall. Upozornil, že sa zvyšuje predaj áut v Číne, ktorá je benzínovým trhom. K tomu sa ale pridáva odklon od nafty v Európe, čo ukazuje, že dopyt bude vyššia po paládiu než po platine, ktorá sa prednostne používa v katalyzátoroch dieselových áut.

„To znižuje zásoby, odozva na strane ponuky ale nie je jednoduchá,“ dodal podľa agentúry Reuters Kendall.

Podiel naftových áut v Európe sa znižuje od roku 2015, keď Volkswagen priznal, že podvádzal pri emisných testoch naftových vozidiel. V roku 2016 podiel áut s naftovým motorom na európskom trhu po prvýkrát od roku 2009 klesol pod 50 percent.

Dôvody pre ďalší rast ceny paládia sú silné, analytici ale zároveň varujú pred možnými rizikami poklesu. Z dlhodobého hľadiska je rizikom to, že dopyt po paládiu silne závisí na predaji áut. Na rozdiel od platiny je záujem výrobcov šperkov o tento kov nízky. To robí paládium zraniteľným v prípade, že sa objavia známky poklesu predaja áut.

Znížiť dopyt po paládiu na výrobu katalyzátorov môžu tiež snahy o elektrifikáciu vozidiel. To je však zatiaľ ďaleko na to, aby to znamenalo v tejto chvíli pre trh výrazné riziko, domnieva sa Kendall.