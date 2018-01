Úľavy na trináste platy berú firmy zatiaľ vlažne

Neisté pravidlá a zložité podmienky. Návrh daňových a odvodových úľav na 13. a 14. platy z dielne SNS zatiaľ vyzerá rozpačito a presne taká je aj reakcia firiem. Tie čakajú na konečnú podobu opatrenia, ktoré by sa do parlamentu malo dostať tento mesiac. Platiť má už od mája.

Zatiaľ tak nie je jasné, ako by zvýhodnené mzdy vyzerali v praxi. Počítať sa dá s tým, že firmy, čo už mimoriadne odmeny vyplácajú, prepracujú svoj bonusový systém tak, aby čo najviac využili oslobodenie od daní a odvodov. „Zamestnávatelia budú hľadať cesty, ako poskytnúť zamestnancom daňovo a odvodovo zvýhodnený 13. a 14. plat bez toho, aby výrazne zvýšili svoje celkové náklady na zamestnancov,“ hovorí Radovan Ihnát zo Slovenskej komory daňových poradcov. Firmy totiž ušetria podľa neho na oslobodení časti 13. a 14. platu do sumy 500 eur na sociálnych a zdravotných odvodoch viac ako zamestnanci. A to vyše 35 percent, kým zamestnanci len niečo vyše 32 percent.

Ciest, ako optimalizovať výdavky na odmeny pre zamestnancov, je viacero. Do zvýhodnenej odmeny sa môže presunúť napríklad pohyblivá časť mzdy, ak ju má firma nastavenú. „Spoločnosti, ktoré bonusy zamestnancom doteraz neposkytovali, môžu napríklad stopnúť zvyšovanie mesačnej mzdy a presunúť ju práve do týchto nových, daňovo zvýhodnených odmien,“ hovorí Ihnát. V niektorých prípadoch je možný aj presun časti aktuálnej mzdy.

Zamestnancom by tak mohla klesnúť mzda na papieri o časť, ktorá by sa presunula do daňovo a odvodovo zvýhodnených 13. a 14. platov. „Môže sa to stať v ekonomicky slabých regiónoch, v malých firmách, ktorým sa nedarí, v slabých odvetviach,“ hovorí výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský. Týkať by sa to mohlo hlavne regiónov stredného a východného Slovenska, kde zamestnanci nemajú v podstate kam odísť. Inde si to firmy pre nedostatok ľudí dovoliť nemôžu,dodáva Kremský.

Bonusy, koncoročné odmeny, motivačné príplatky

Trinásty plat v podobe koncoročných odmien v súčasnosti vyplácajú podľa prieskumu PAS asi tri štvrtiny firiem. Viac ako polovica z nich však len niektorým zamestnancom. Počet podnikov, čo tieto odmeny vypláca, stúpa. Na trhu je totiž málo voľných pracovníkov, firmy tak motivujú svojich zamestnancov aj 13. a 14. platom. Podľa údajov Štatistického úradu priemerná odmena pre zamestnancov na Slovensku vlani dosiahla 118 eur.

Jedným z tých, čo vyplácajú 13. aj 14. plat, je aj spoločnosť Slovnaft. „Trinásty plat je vo výške jednej základnej mzdy zamestnanca a predstavuje zároveň vianočnú odmenu, ktorá je vyplácaná v mzde za mesiac november,“ hovorí za Slovnaft Ladislav Procházka. Štrnásty plat je výsledkovo orientovaná výkonnostná odmena daná kolektívnou zmluvou. Jej výška závisí od výkonu a výsledku práce konkrétneho zamestnanca. Ročnú výkonnostnú odmenu dostávajú zamestnanci podľa Procházku koncom prvého polroka. Slovnaft vypláca šikovným zamestnancom aj ďalšie peniaze – napríklad za splnenie vopred určenej jednorazovej práce či odmenu v závislosti od počtu odpracovaných ro­kov.

Spoločnosť Kia Motors má vlastný systém odmeňovania. Ide o letný bonus vo výške 55 percent základnej mzdy, vypláca sa v júli. V decembri je vyplácaný vianočný bonus vo výške 50 až 80 percent základnej mzdy. Ten zohľadňuje aj dĺžku pracovného pomeru. Firma vypláca aj bonus za dosiahnutie výrobného plánu – jeho výška závisí od dosiahnutých výsledkov. „Za rok 2016 bol vyplatený vo výške 766 eur v januári 2017,“ povedal hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia Jozef Bačé. Zamestnanci si môžu prilepšiť aj motivačným bonusom vo výške takmer tretiny základnej mzdy.

Prepracovaný systém má pre svojich ľudí aj Škoda Auto Slovensko – a to na základe hodnotenia ich výkonu, ktoré sa robí dvakrát ročne. Zamestnanci získavajú aj koncoročné odmeny, ktorých výška sa odvíja od dosiahnutých výsledkov.

Benefity či motivačné ohodnotenie pracovníkov má zavedené aj reťazec Lidl. „Každý zamestnanec navyše pozná výhľad vývoja svojej mzdy na obdobie štyroch rokov už pri podpise zmluvy,“ hovorí projektová manažérka Lidlu Zuzana Sobotová.

Takmer ako v Rakúsku

Inšpiráciu pre svoje 13. a 14. platy hľadala SNS u rakúskych susedov. V Rakúsku funguje takzvaný dovolenkový príplatok (Urlaubsgeld) a vianočný príplatok (Weihnachtsgeld). „Tieto príplatky nie sú v Rakúsku definované zákonom, ale kolektívnymi zmluvami,“ upozorňuje Ihnát. Nie sú ani oslobodené od daní a odvodov, ako uvažuje SNS, ale len daňovo a odvodovo zvýhodnené. A to do sumy 620 eur, kde je sadzba dane nulová. Odmena do 24 380 eur je zdanená 6-percentnou sadzbou. Pričom odvodové zvýhodnenie je spolu 1,5 percenta v porovnaní s bežným príjmom.

Podľa Ihnáta by bolo možné poskytnúť zamestnávateľom a zamestnancom daňové a odvodové zvýhodnenia niektorých nepeňažných benefitov, ako to ponúka napríklad česká legislatíva. Ide napríklad o rekreačné poukazy, ktoré ma zamestnanec oslobodené od daní a odvodov. Tiež výplata v naturáliách.