Nové diaľnice nepribudnú

V súčasnosti je oficiálne rozostavaných päť úsekov na diaľnici D1. Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka mal byť hotový v roku 2018, no termín dostavby sa nakoniec posúva až na rok 2019. Vo výstavbe je aj jedna časť diaľnice D3 v úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec.

S menším objemom financií

Rezort dopravy bude tento rok hospodáriť s menším objemom financií – podľa schváleného rozpočtu bude mať k dispozícii o jednu miliardu eur menej ako vlani. Výstavbu diaľnic spomaľujú už rozdelené eurofondy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Štát musí na nové projekty hľadať peniaze inde.

Krátko pred koncom minulého roka vyhlásilo ministerstvo dopravy tender na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v rozhovore pre denník Pravda vlani v decembri uviedol, že začiatkom roka 2018 plánuje vyhlásiť ďalší tender na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa.

Koncom roka by sa tak mohla začať výstavba severného obchvatu Prešova. V lete sa rozbehne aj výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Tender na jej výstavbu bol vyhlásený ešte v minulom roku.

Podľa slov ministra štát už môže hľadať zhotoviteľa aj na výstavbu juhovýchodnej časti košického obchvatu na rýchlostnej ceste R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Tento úsek bude ako posledný financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na jeseň sa má podľa Érseka rozbehnúť aj súťaž na úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. Štát plánuje výstavbu tohto 14,1 kilometra dlhého úseku len v polovičnom profile.

Podľa rezortu financií je najbližšie k vypísaniu súťaže na zhotoviteľa aj úsek na rýchlostnej ceste R2 Kriváň – Mýtna spolu s časťou D1 Bratislava – Triblavina, skapacitnenie. "Čo sa týka prvých dvoch úsekov (prvá etapa severného obchvatu Prešova a R2 Mýtna- Lovinobaňa, pozn. red.), ministerstvo dopravy už požiadalo rezort financií o zabezpečenie finančného krytia.

Keďže podľa našich predpokladov bude väčšinu budúceho roka prebiehať na tieto úseky súťaž a rezort dopravy vyrokoval zvýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu, bolo možné odštartovať procesy, ktoré povedú k vypísaniu súťaže na tieto projekty. Pred samotným vypísaním súťaže budeme samozrejme deklarovať finančné krytie na celú stavbu. Akékoľvek plány výstavby ďalších potrebných diaľničných úsekov alebo dostavby na R2 budú závisieť od zabezpečenia finančných zdrojov," informoval odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Obnovia výstavbu úseku D1 Hubová – Ivachnová

Tento rok štát obnoví výstavbu diaľničného obchvatu Ružomberka v úseku D1 Hubová – Ivachnová. Výstavba problematického úseku mala byť pôvodne ukončená ešte vlani. Niekoľkoročné meškanie spôsobil zosuv pôdy pri západnom portáli tunela Čebrať. Jeho razenie bolo pozastavené v polovici februára 2015.

Na prelome januára a februára má byť ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý odhalí novú trasu tunela. Podľa predbežných informácií sa dvojrúrový tunel bude predlžovať o 1,6 kilometra, pričom celková dĺžka úseku sa skráti o 300 metrov. Práce na razení tunela sa majú obnoviť hneď po ukončení procesu EIA. Podľa šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina po prvýkrát obídu motoristi Ružomberok po diaľnici v roku 2022.

V roku 2018 bude definitívne známe aj nové trasovanie kľúčového úseku D1 Turany – Hubová. Záverečná správa procesu EIA zatiaľ nenadobudla právoplatnosť pre námietky strán, ktoré nesúhlasia s výstavbou úseku prostredníctvom tunela Korbeľka. Teraz je na ťahu ministerstvo životného prostredia. To sa má nesúhlasnými stanoviskami zaoberať.

Definitívne rozhodnutie by malo padnúť ešte tento rok. V takom prípade bude známe nové konečné trasovanie úseku, pričom diaľničiari budú pokračovať ďalšími štádiami projektovej prípravy. Súťaž na zhotoviteľa bude pravdepodobne vyhlásená najskôr v roku 2020. Ide o posledný nerozostavaný úsek, ktorý bráni plynulému diaľničnému spojeniu Bratislavy s Košicami.

Nultý obchvat mešká dva roky

Na riešenie čaká aj kolabujúca doprava v Bratislave. Výstavba nultého obchvatu mešká už takmer dva roky. Rozbehnúť sa naplno má v najbližších týždňoch. V rámci projektu D4/R7 má vzniknúť 59,1 kilometra nových diaľnic v okolí hlavného mesta. Nultý obchvat vytvorí diaľnica D4. Na ňu sa napojí rýchlostná cesta R7, ktorá povedie do Holíc. Podľa pôvodných plánov mal byť obchvat Bratislavy hotový v roku 2020. No už je isté, že termín dodržaný nebude. Výstavbu zbrzdili aj nevykúpené pozemky pod diaľnicou D4, pre ktoré vláda menila aj zákon o vyvlastnení, alebo problémy koncesionára so zazmluvnením subdodávateľov.