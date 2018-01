Do roku 2030 by malo mať každé tretie auto v EÚ čistý pohon. Uviedol to vo štvrtok na brífingu podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v Bratislave, v nákupnom centre Avion Shopping Park, pri príležitosti otvorenia prvej rýchlonabíjacej stanice s podpornou batériou v strednej a východnej Európe.