Dotácie na elektromobily pokračujú

„Budeme pokračovať v tomto programe. O polroka sme predĺžili príslušnú výzvu spolu so Združením automobilového priemyslu (ZAP) SR, čiže bude aj v prvom polroku 2018 pokračovať podpora nákupu elektromobilov,“ povedal.

Pripomenul zároveň, že program podpory nákupu elektromobilov mal končiť v roku 2017. „Nebol úplne vyčerpaný, počítali sme s celkovou dotáciou v objeme 5 miliónov eur,“ poznamenal.

Vlani sa do Vianoc 2017 podľa jeho informácií podarilo podporiť 485 žiadateľov, z toho 289 žiadalo o podporu na elektrické autá, 196 požiadaviek bolo na autá s hybridným pohonom, spolu v celkovej hodnote asi 2 milióny eur. Nie je to celkom to, čo sme očakávali, ale je to určite významné zvýšenie počtu elektromobilov na Slovensku. Problémom masovejšieho rozšírenia elektromobilov je najmä cena automobilu," dodal minister hospodárstva.