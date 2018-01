Témou roka má byť aj ústavna ochrana dôchodkov

Jednou z tém tohto roka v oblasti dôchodkov by mala byť aj ústavná ochrana dôchodkového systému na Slovensku. Ako pre agentúru SITA uviedol podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna, malo by ísť o poslanecký návrh rovnako, ako tomu v minulosti bolo pri zákone o dlhovej brzde.

„Je to dlhoročná téma a je najvyšší čas, aby sme túto debatu posunuli,“ povedal. Politické strany by sa podľa neho mali pri rokovaní o tejto téme stretnúť na neutrálnej pôde, aby sa z témy nevytĺkal politický kapitál.

„Každá strana by si mala povedať, čo chce v tom zákone vidieť a budeme sa snažiť nájsť nejaký prienik, na ktorom sa zhodneme,“ povedal Švejna. Očakáva, že v ústavnom zákone by bol dôchodkový systém zadefinovaný ako trojpilierový, čím by bola existencia druhého a tretieho piliera a úspory ľudí v nich ústavne chránené.

Na ústavné zakotvenie existencie trojpilierového dôchodkového systému na Slovensku je pripravená aj strana Smer-SD. Na decembrovom sneme strany to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. V tejto súvislosti pripomenul, že druhý dôchodkový pilier prešiel v parlamente v roku 2004 o jeden hlas. „Celá opozícia, vrátane Smeru, vtedy bola principiálne proti,“ dodal.

Nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál ešte koncom októbra minulého roka žiadali ústavne chrániť dôchodky pred populistami. Ústavný zákon k ochrane dôchodkového systému by mal podľa nich mal obsahovať viacero opatrení. Prvým je ústavné zakotvenie trojpilierového dôchodkového systému, teda starobného poistenia cez štátny priebežný systém, dôchodkového sporenia cez druhý pilier a daňovo zvýhodneného dobrovoľného dôchodkového sporenia cez tzv. tretí penzijný pilier. Budú tiež presadzovať, aby príspevková sadzba do druhého piliera stúpla naspäť na 9 %. Druhým opatrením by bol ústavný zákaz ohrozovania dôchodkov cez zadlžovanie dôchodkového systému.