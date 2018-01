Nízke úroky v eurozóne zostanú aj v tomto roku

Obdobie nízkych úrokových sadzieb v eurozóne by malo pokračovať aj v roku 2018. Naznačuje to politika Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá napriek postupnému rastu spotrebiteľských cien zostáva uvoľnená.

Samotná centrálna banka totiž podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej na svojom októbrovom zasadnutí avizovala, že nezačne so zvyšovaním sadzieb skôr, ako ukončí tlačenie peňazí do ekonomiky. „To znamená, že sadzby v eurozóne by sa nemali zvyšovať minimálne do konca tretieho kvartálu 2018,“ dodala.

Pri poslednom uvoľnení menovej politiky pritom centrálna banka v marci 2016 znížila hlavnú úrokovú sadzbu v eurozóne na technickú nulu. Súčasťou prijatých opatrení bolo aj navýšenie mesačných nákupov aktív na úroveň 80 mld. eur. Cieľom kvantitatívneho uvoľňovania bolo podporiť ekonomický rast eurozóny a zároveň bojovať proti deflácii a naštartovať rast cien.

Objem nakupovaných aktív potom od apríla klesol na 60 mld. eur mesačne a od začiatku roka 2018 sa znižuje na polovicu, teda na 30 mld. eur. V tomto objeme plánuje banka realizovať svoje nákupy až do septembra 2018. Toto zníženie bolo reakciou na pokračujúci rast hospodárstva v eurozóne. Objem nákupov však môže centrálna banka navýšiť či predĺžiť termín nakupovania aktív, ak sa zhorší ekonomický výhľad.

Základná úroková sadzba sa však nemenila a zostala na nule do súčasnosti. „Nízka základná sadzba ECB spolu s jej voľnou menovou politikou sa premieta aj do nižších úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. A to sa v konečnom dôsledku premieta aj do poklesu úrokových sadzieb z vkladových a úverových produktov,“ konštatuje Dovalová.

Politika centrálnej banky tak zostáva napriek zmenám programu kvantitatívneho uvoľňovania, teda nákupu aktív, stále voľná v snahe pozdvihnúť infláciu bližšie k 2-percentnému cieľu. „Rada guvernérov ECB očakáva, že hlavné sadzby ostanú na ich terajších úrovniach dostatočne dlho a až poza horizont nákupu aktív. Preto neočakávame, že by sa kľúčový úrok ECB mal zvyšovať pred začiatkom roku 2019,“ uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.