Deťom žijúcim na Slovensku vyplatili Rakúšania za rok 63 miliónov eur

Rakúska ľudová strana (ÖVP) sa už v predchádzajúcej červeno-čiernej vláde vyslovila za prispôsobenie prídavkov životným nákladom v príslušných krajinách, čo sa však nepresadilo z dôvodu pochybností o zlučiteľnosti s legislatívou Európskej únie (EÚ). Nová vláda teraz hľadá riešenie, ktoré by jej neodporovalo.

Podľa posledných údajov ministerstva rodiny v roku 2016, keďže čísla za rok 2017 ešte nie sú dispozícii, dostali rodičia detí žijúcich v zahraničí na prídavkoch 273 miliónov eur. Celkovo sa vyplatili prídavky na 132.000 detí žijúcich v štátoch EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V roku 2015 sa na 122.000 detí vyplatilo na prídavkoch 249 miliónov eur. Tieto náklady teda v roku 2016 stúpli takmer o 10 %. V roku 2013 tieto výdavky predstavovali 192 miliónov eur a v roku 2014 to bolo 227 miliónov eur.

Najviac z prídavkov na deti smerujúcich do zahraničia ide do Maďarska (okolo 80 miliónov eur v roku 2016 pre takmer 39.000 detí). V Rakúsku pracujúci rodičia zo Slovenska dostali na prídavkoch 63 miliónov eur pre 30.600 detí. Do Poľska odišli prídavky v hodnote vyše 38 miliónov eur, do Rumunska asi 32 miliónov eur, do Slovinska 22 miliónov eur, do Česka 18 miliónov eur, do Chorvátska 7 miliónov eur a do Bulharska vyše 3 milióny eur.

Rakúsko v roku 2016 celkovo vyplatilo na prídavkoch na deti vyše 4,4 miliardy eur. Výška sumy sa líši od veku dieťaťa a pohybuje sa od 112 eur od narodenia a od 162 eur od 19 rokov.

Rakúske ministerstvo rodiny počíta, že v prípade úpravy prídavkov na deti žijúce v zahraničí v súlade s životnými nákladmi v príslušných krajinách ušetrí 114 miliónov eur. Európska komisia (EK) doteraz podobné požiadavky odmietala.

Krátenie, prípadne indexácia prídavkov pre deti žijúce v iných krajinách EÚ by predovšetkým výrazne zredukovali platby smerujúce do Maďarska, na Slovensko, do Poľska a Rumunska.