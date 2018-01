Vystúpi železnica z tieňa diaľnic?

Aktuálne štát investuje najmä do hlavnej trate medzi Bratislavou a Košicami. Modernizácia má zvýšiť rýchlosť vlakov na 160 km/h. V súčasnosti vlaky touto rýchlosťou môžu jazdiť medzi Bratislavou a Púchovom, pričom modernizácia postupuje smerom na sever do Žiliny.

Úplne nová železničná trať možno spojí Nitru s Bratislavou. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Štát uvažuje o výstavbe približne 20 kilometrov dlhej novej trate medzi Trnovcom nad Váhom a Nitrou, vďaka ktorej by cesta vlakom medzi Bratislavou a Nitrou trvala hodinu. V súčasnosti priame spojenie neexistuje a cestujúci musia prestupovať v Leopoldove. V ideálnom prípade cesta trvá takmer 1 hodinu a 40 minút.

"Ministerstvo je naklonené tejto myšlienke, keďže aj tu zaznamenávame výrazný nárast mobility a železničná doprava má možnosti, ako efektívne umožniť prepravu hromadných prúdov cestujúcich. Opodstatnenosť možnej výstavby trate však určí štúdia realizovateľnosti, ktorú pripravuje ŽSR. Či reálne dôjde k výstavbe, závisí od finančnej návratnosti projektu, efektívnosti a rentabilnosti novej železničnej trate. Všetko bude závisieť od toho, ako dopadne štúdia, ako rýchlo sa v pozitívnom prípade nájdu zdroje na financovanie stavby, kedy sa uskutoční výberové konanie na projektanta, projektová príprava, povoľovacie konania a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Úlohou štúdie bude aj zadefinovanie výhod novej trate, pričom tou najväčšou by malo byť skrátenie času na cestovanie,“ informuje hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Železnice SR ako správca infraštruktúry realizuje štúdiu realizovateľnosti na dvoj- aj jednokoľajovú trať, po ktorej budú môcť vlaky jazdiť rýchlosťou 160 km/h. V rámci štúdie sa posúdia aj možnosti úpravy alebo modernizácie existujúceho železničného spojenia z odbočky Horné Krškany do ŽST Nitra.

ŽSR predpokladá, že vyberie partnera na štúdiu realizovateľnosti v priebehu roka 2018. Ak štúdia preukáže rentabilnosť projektu, začiatok výstavby nových koľají sa nezačne skôr ako v roku 2023. Nová trať môže slúžiť aj zamestnancom na každodenné dochádzanie z okolia Nitry do práce. V priemyselnom parku mesta spúšťa výrobu na jeseň tohto roku britsko-indická automobilka Jaguar Land Rover, ktorá priamo zamestná takmer 3-tisíc zamestnancov. Spolu so subdodávateľmi vytvorí automobilka priamo aj nepriamo 15-tisíc pracovných miest.

V rámci modernizácie hlavnej trate medzi Bratislavou a Žilinou vzniká niekoľko kilometrov novej trate, ktorá nahradí starý koridor. Konkrétne ide o úsek medzi Púchovom a Považskou Teplou, kde vznikajú dva nové tunely Diel (1¤081,7 m) a Milochov (1¤861 m). Stará trať v danom úseku kopíruje meandre Váhu a vedie popri vodnej nádrži Nosice. Ide doposiaľ o jednu z najťažších stavieb. Úsek s dĺžkou takmer 16 kilometrov modernizuje združenie firiem Nimnica (Doprastav, TSS Grade, Subterra a Elektrizace železnic Praha) za 364,9 milióna eur.

Štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje od polovice roka 2018 oživiť vlakovú dopravu v hlavnom meste. Priamymi spojeniami chce spojiť mestskú časť Nové Mesto s Trnavou alebo bratislavskú Petržalku so Sencom.

Investíciu si vyžaduje aj trať medzi Bratislavou a Dunajskou Lužnou, kde je v súčasnosti len jednokoľajka. V súčasnosti po trati prevádzkuje vlaky súkromný dopravca RegioJet. Cestujúci sa sťažujú na časté meškania a preplnené spoje. Výrazný dopravný prúd smerujúci do hlavného mesta z juhovýchodnej strany si vyžaduje zhustenie taktu spojov. Priepustnosť trate to však neumožňuje.

Cestovanie vlakom je žiadané aj vo východnej časti Slovenska. Prešov žiada zavedenie expresných vlakov na trati do Košíc a vybudovanie nových zastávok priamo v meste. Obyvatelia žijúci v okolí Prešova by na dochádzanie do krajského mesta mohli využívať aj trať smerujúcu od Sabinova. V súčasnosti zo Sabinova do Prešova jazdia vlaky v hodinovom alebo dvojhodinovom tak­te.

Železničná doprava je vo všeobecnosti považovaná za najekologickejšiu. Najmä v okolí väčších miest dokáže byť rýchlejšou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave, ktorú využívajú ľudia na každodenné dochádzanie do práce.

Do áut denne nasadá približne 1,5 milióna ľudí. Vlaky ešte v roku 2014 denne využívalo len 125-tisíc cestujúcich. Záujem o cestovanie vlakmi podnietilo bezplatné cestovné pre študentov a dôchodcov, ktoré bolo zavedené v roku 2014. V minulom roku štátny dopravca ZSSK prepravil približne 72 miliónov cestujúcich. Časť ľudí už presadla do vlakov z automobilov a autobusov. Ďalšie výrazné zvyšovanie počtu cestujúcich sa bez investícií do tratí nepodarí.