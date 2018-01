Rozprávkové zisky II. piliera sa končia

V II. pilieri má 1,4 milióna Slovákov investovaných takmer 7,6 miliardy eur. Sporenie čelí kritike za nízke penzie v porovnaní so štátnymi dôchodkami a tiež vysoké marže poisťovní, do budúcnosti sa však systému dáva naďalej šanca na to, že pomôže vyriešiť problém s udržateľnosťou penzií pri starnutí obyvateľstva.

Európska centrálna banka hneď v úvode nového roka znižuje mesačný objem natlačených peňazí zo 60 miliárd na 30 miliárd eur. Žiadne nové doláre sa už niekoľko rokov netlačia v Spojených štátoch amerických a miestna centrálna banka FED zdražuje nové úvery razantným zdvíhaním základnej úrokovej sadzby, ktorá je už v rozmedzí 1,25 až 1,5 percenta. Jedinou výraznou vzpruhou pre americké akcie bude v roku 2018 zníženie amerických firemných daní z 35 na 21 percent.

„Pri akciových fondoch je ročné zhodnotenie ťažko predikovať, keďže je v ňom zastúpené celé spektrum svetových mien a akciových trhov. Väčšina analytikov však pre akciové trhy očakáva miernejší rast, ako tomu bolo tento rok,“ povedal Miro Kotov, vedúci oddelenia správy aktív Allianz SDSS. Peniaze sporiteľov investujú do akcií indexové, akciové a zmiešané dôchodkové fondy. Za minulý rok tieto fondy zhodnotili peniaze ľudí v rozmedzí od 2,37 percenta do 9,85 percenta. Vysoké zisky týchto fondov sú kompenzované hrozbou prípadných strát, ktoré sporitelia zaplatia z vlastných peňazí v II. pilieri.

Výnosy pôjdu dole

Rovnako so znižovaním výnosov musia v tomto roku počítať aj ľudia s úsporami investovanými v bezpečných dlhopisových fondoch.

„Vzhľadom na to, že sadzby sú extrémne nízko a očakáva sa ich mierny rast, je pravdepodobné, že tohtoročné výnosy garantovaného fondu budú podobné alebo dokonca nižšie ako vlaňajšie,“ dodal Kotov. V roku 2017 boli výnosy v garantovaných fondoch v rozpätí od 0,3 do 3,7 percenta. Nižšie výnosy sú kompenzované vysokou bezpečnosťou a jedine pri týchto fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti garantujú doplatenie prípadných strát z vlastných peňazí. Výsledkom prísne nastavenej regulácie je opatrné investovanie zamerané na kúpu dlhopisov bezpečných krajín.

„Dlhopisový trh bude pod tlakom zvyšovania úrokových sadzieb v USA a začiatku sprísňovania menových podmienok v eurozóne. To, či budú dlhopisy schopné generovať zisky aj v roku 2018, bude teda závislé od tempa rastu inflácie a následných zmien v rétorike centrálnych bánk na adresu rýchlejšieho alebo pomalšieho sprísňovania menových podmienok,“ uviedol Vladimír Mlynek, generálny riaditeľ VÚB Generali.

V systéme súkromného dôchodkového sporenia sú dlhé roky najviac ziskové indexové fondy a inak tomu nebolo ani v roku 2017. Výnosy týchto fondov skončili minulý rok v rozpätí od 6,1 do 9,8 percenta. Ešte pár rokov dozadu dokázali práve tieto fondy peniaze ľudí zhodnotiť aj o viac ako 20 percent za rok. Na druhej strane v časoch, keď ročné termínované vklady v bankách nesú ročný úrok vo výške 1 percenta, ide stále o nadštandardný zis­k.

Dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú ľuďom aj čisto akciové fondy, ktorých výnosy v roku 2017 skončili v rozpätí od 2,4 percenta do 7,1 percenta. O niečo menej zarobili zmiešané fondy, ktoré sú tvorené z dlhopisov aj akcií a ich minuloročné výnosy sa pohybovali v rozmedzí od 5,1 do 5,5 percenta.

Príde kríza ako v roku 2008?

„Celkovo globálnu ekonomiku čaká pomerne rizikový rok, ktorý sa bude veľmi podobať roku 2008. Podobnosť je napríklad v tom, že prakticky všetky hlavné oblasti sveta prechádzajú rastom, akciové i dlhopisové trhy sú prehriate a popri sebe existuje mnoho paralelných cenových bublín. Rozdiely tu však predsa len sú: cenové bubliny sú ešte väčšie, ako boli v roku 2008,“ upozornila Markéta Šichtařová zo spoločnosti Next Finance. Aj podľa Bank for International Settlements súčasná ekonomická situácia až priveľmi pripomína prosperujúce obdobie predznamenávajúce príchod najväčšej svetovej krízy z roku 2008.

V minulom roku zisky dôchodkových fondov investujúcich peniaze do amerických akcií nečakane znížilo aj posilňovanie eura. Začiatkom roka 2017 sa 1 euro dalo vymeniť za 1,049 dolára a v súčasnosti je kurz 1,207.

Americká centrálna banka FED v tomto roku plánuje úrokovú sadzbu zdvihnúť hneď trikrát, a to do rozpätia 2 až 2,25 percenta. Zároveň zisky amerických spoločností môže katapultovať smerom nahor ohlásené zníženie firemných daní z minuloročných 35 na súčasných 21 percent. Americký prezident Donald Trump chce nízkymi daňami motivovať americké firmy k návratu do vlasti. Práve nízke firemné dane môžu v tomto roku potlačiť smerom nahor zisky amerických akcií a príchod možnej krízy je z tohto pohľadu zatiaľ málo pravdepodobný.

Súkromný pilier zatiaľ so štátnym prehráva

„Pre rok 2018 očakávame pozitívny vývoj, preferovanou triedou aktív by mali byť aj naďalej akcie, ale s veľkou pravdepodobnosťou zaznamená trh častejšie korekcie, než v roku 2017, a to najmä v druhej polovici roka. Recesia však má stále nízku pravdepodobnosť, a tak pôjde skôr ešte stále o nákupné príležitosti, než obrat v trende trhov,“ povedala hovorkyňa DSS Poštovej banky Lýdia Žáčková. Pri peniazoch investovaných v II. pilieri je v súčasnosti najväčším problémom preferovanie najslabšie zarábajúcich garantovaných fondov. V nich je úložných až 6,026 miliardy eur a takto bezpečné investovanie je vhodné hlavne pre ľudí odchádzajúcich o pár rokov do dôchodku. Naopak, mladí ľudia majú vraj investovať hlavne do indexových fondov a akciových fondov. V nich totiž aj veľké jednorazové straty doteraz vždy prekonali budúce výnosy.

Po odchode do penzie si ľudia za peniaze zarobené investovaním v druhom pilieri môžu kúpiť doživotný súkromný dôchodok. Ten je doteraz stále nižší ako zatracované štátne penzie. Napríklad človek zarábajúci celý život priemernú mzdu má nárok na štátnu penziu vo výške 422 eur. Pri vstupe do II. piliera klesne štátna penzia na 376 eur a vzniknutú stratu má nahradiť práve súkromná penzia. Problém je v tom, že dôchodok z II. piliera je v danom prípade 21 eur a penzia vyplácaná z I. aj II. piliera dosahuje hodnotu len 397 eur. Pre druhý pilier nepriaznivý pomer sa má vraj otočiť po tom, ako si štát pre rastúci počet penzistov nebude môcť dovoliť vyplácať také štedré penzie ako dnes.