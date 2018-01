Briti chcú zdaniť alebo zakázať jednorazové tégliky na kávu

Británia by mala zaviesť poplatky na jednorazové tégliky na kávu vo výške 25 pencí, prípadne tégliky úplne zakázať, ak nebudú do roku 2023 splnené recyklačné ciele. Vyhlásil to výbor pre životné prostredie britskej Dolnej snemovne.

V Británii sa každoročne spotrebuje približne 2,5 miliardy papierových pohárikov, pritom len jeden zo 400 kusov je recyklovaný.

Väčšina ľudí sa mylne domnieva, že jednorazové tégliky sa recyklujú, ale nie je to tak. Typický pohárik je vyrobený z kartónu a je vystužený tenkou plastovou vrstvou, ktorá zaisťuje pevnosť téglika a udržuje teplotu nápoja. Zásadne ale komplikuje recykláciu, pretože rozdelenie materiálov je nákladné. V Británii recyklujú tégliky len štyri preteky. Keďže o tomto probléme ľudia nevedia, hádžu tégliky do triedeného odpadu, tým ho kontaminujú a celý proces recyklácie ďalej zdražujú. V USA skončí na skládke 60 miliárd téglikov.

Navrhovaná daň by zdražila priemerný téglik kávy o zhruba desať percent, čo je problém v krajine, kde inflácia prevyšuje tri percentá a životná úroveň ide dole. Niektorí obchodníci ponúkajú zákazníkom zľavy, ak si prinesú vlastnú šálku. Tak Starbucks, ako aj Costa Coffee im účtujú o 25 pencí menej. Úspešní však sú u jedného až dvoch percent konzumentov.

Bič je účinnejší ako cukor, tvrdia britskí zákonodarcovia a argumentujú poplatkom päť pencí za plastové tašky v supermarketoch. V prvom roku po jeho zavedení (2015) sa znížilo používanie „igelitiek“ o 83 percent.

Výbor žiada, aby sa používanie jednorazových téglikov znižovalo a do roku 2023 aby boli všetky recyklovateľné. Peniaze zo spoplatnených téglikov by sa mali využiť na zlepšenie recyklačných kapacít. Ak ciele do roku 2023 nebudú splnené, jednorazové tégliky na kávu by mali byť zakázané.