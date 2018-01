Britská pošta odmietla vydať známku o brexite, Johnson ju presadzuje

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson by chcel, aby tamojšia pošta vydala pri príležitosti odchodu krajiny z Európskej únie pamätnú známku. Podľa jeho názoru ide totiž o "radostnú a významnú udalosť", povedal kontroverzný politik britským denníkom The Guardian a The Sun. Britská kráľovská pošta brexitovú známku ale odmietla.