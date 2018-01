Do polroka má vzniknúť Platforma pre rozvoj slovenských miest

Vytvoriť sa má do konca júna tohto roku a jej gestorom má byť Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vyplýva to z návrhu Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý pripravil rezort dopravy a v stredu ju na svojom zasadnutí schválila vláda.

Zároveň by sa podľa koncepcie malo do konca roku 2020 vytvoriť prepojenie rôznych existujúcich platforiem, ktoré poskytujú informácie o prístupoch, podporných nástrojoch a príkladoch úspešnej praxe pre mestá. Okrem iného sa má tiež pripraviť prehľad služieb, ktoré poskytujú mestá, okresné úrady a samosprávne kraje s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu. Súčasťou prehľadu má byť aj osobitná časť venovaná Bratislave a Košiciam. Takýto prehľad má vzniknúť do konca roku 2018.

Podľa ministerstva dopravy sa pritom Európska únia zaoberá úlohou miest a ich rozvojom systematicky už viac ako 25 rokov. Návrh Koncepcie mestského rozvoja z dielne rezortu dopravy je tak podľa ministerstva celoštátnym rámcovým dokumentom. Jeho zmyslom je poukázať na význam, ktorý téme rozvoja miest prináleží s ohľadom na celkový rozvoj krajiny. Koncepcia vo vízii pomenúva, k akému ideálnemu stavu majú mestá Slovenska smerovať a akými zásadami by sa mali riadiť.

„Mestá na Slovensku budú spravované tak, aby prostredníctvom dostatočne pestrej ponuky pracovných príležitostí, adekvátneho bývania a služieb s dôrazom na kvalitu životného prostredia, zahŕňajúcu aj kvalitné urbanistické a architektonické riešenia, poskytovali zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život. S cieľom efektívneho zhodnocovania vlastných zdrojov budú mestá zároveň podporovať celkovú vysokú produktivitu za súčasnej tvorby čo najvyššej pridanej hodnoty,“ naformuloval rezort dopravy vo vízii mestského rozvoja.

V nadväznosti na takto formulovanú víziu ministerstvo zároveň pomenovalo základné princípy udržateľného mestského rozvoja. Patrí medzi ne napríklad strategické rozhodovanie. To znamená, že rozvoj miest má byť založený na zodpovednom využívaní a zhodnocovaní zdrojov a rozvíjaní ich potenciálu. Zároveň by sa malo adresne reagovať na miestne potreby a globálne trendy, pričom plánované opatrenia by sa mali monitorovať, vyhodnocovať a aktualizovať.

Rozvoj miest má byť zároveň založený na integrovanom prístupe, čiže na prepojení a spolupôsobení jednotlivých aktérov, vrátane súkromného a občianskeho sektora.

Tretím princípom má byť komplexný rozvoj širších mestských území. To znamená, že rozvoj miest má byť založený na intenzívnej spolupráci, ktorá presahuje administratívne hranice samospráv. Pri tom by sa mala využívať vzájomná koordinácia jednotlivých činností a vzájomná výmena informácií a pozitívnych príkladov.

Na Slovensku je 140 miest, čo z celkového počtu 2890 obcí predstavuje menej ako 5 %. Na základe údajov zo sčítania obyvateľov z roku 2011 však žilo v mestách 54 % obyvateľov krajiny. Z celkového počtu miest je pritom 23 menších ako 5000 obyvateľov a medzi najväčšie mestá s počtom obyvateľov nad 50.000 sa zaraďuje desať slovenských miest.

Najväčším slovenským mestom je Bratislava, ktorá mala ku koncu roka 2016 podľa Štatistického úradu SR 425.923 obyvateľov, nasledujú ju Košice s 239.141 oby­vateľmi a tretí je Prešov s počtom ľudí 89.618. V prvej desiatke najväčších miest je tiež napríklad Žilina, Nitra, Banská Bystrica či Trnava alebo Trenčín.