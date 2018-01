Richter sa chce vrátiť k preddôchodku

A to vrátane jeho zvýhodnenia, či povinností, ktoré budú v tomto prípade platiť pre štát aj zamestnávateľov. Šéf rezortu práce to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.

„Mám maximálnu snahu, aby sme nový zákon o preddôchodku, máme ho aj v programovom vyhlásení vlády, vedeli v legislatívnom procese pripraviť tak, aby bol účinný od 1. januára budúceho roku,“ avizoval Richter. Tento proces tak jeho rezort čaká v tomto roku a mal by dať odpoveď aj na otázky, ktoré súvisia s výhodnosťou tretieho piliera.

„Každopádne musí byť tretí pilier výhodnejší, aby spĺňal podmienky, ktoré očakávame od preddôchodku,“ doplnil minister. Podľa jeho slov bude robiť všetko pre to, aby výhodnosť tretieho piliera bola relatívne čo najlepšia.

V prípade prijatia takéhoto zákona by od roku 2019 mohla časť sporiteľov dostať možnosť odísť do tzv. preddôchodku. Ten by sa zaviedol ako nová dávka z doplnkového dôchodkového sporenia. Umožnilo by to účastníkom tohto systému odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu.

Takýto návrh ministerstvo práce predstavilo už vlani na jeseň. Po tom, ako sa na ňom nedohodli sociálni partneri, ho však z aktuálnej novely o doplnkovom dôchodkovom sporení vynechalo. Cieľom novely, ktorú schválila vláda, je v tejto chvíli predovšetkým prebratie dvoch súvisiacich európskych smerníc do slovenského právneho poriadku.