Nóri zaviedli nové označenie trvanlivosti potravín - nie je zlé po...

Okrem kartónov s mliekom sa nové upozornenia od budúceho týždňa objavia napríklad aj na téglikoch so smotanou a jogurtom či kartónoch s ovocnými šťavami, ktoré spoločnosť Tine takisto vyrába.

Mlieko z nórskej mliekárne Tine Autor: Tine

Podobné označenie už zaviedla aj mliekareň Q a distribútor vajec Prior. Potravinárske spoločnosti sa tak spotrebiteľom snažia vysvetliť, že „minimálna trvanlivosť do“ na ich výrobkoch neznamená, že by po uplynutí tejto lehoty mali jedlo vyhodiť. Po tomto dátume nie je automaticky výrobok pokazený, chce upozorniť mliekareň.

Podľa štúdie mliekarne Q vyhodil takmer každý tretí Nor niekedy mlieko, keď uplynula lehota jeho minimálnej trvanlivosti, bez toho sa presvedčil, či je skutočne pokazené.

Do boja s plytvaním potravín sa pred časom pustili tiež poslanci Európskeho parlamentu. Vlani v máji vyzvali Európsku komisiu, aby do roku 2030 prijala opatrenia na zníženie množstva zbytočne vyhodených potravín až o polovicu. Komisia by podľa nich mala okrem iného podporiť osvetu medzi spotrebiteľmi. Jasnejšie by malo byť práve aj to, čo presne znamenajú vety „minimálna trvanlivosť do“ a „spotrebujte do“.

„Spotrebujte do“ označuje dátum exspirácie, teda maximálnu dobu, po ktorú si potravina zachováva deklarované vlastnosti a spĺňa požiadavky na zdravotnú nezávadnosť.

„Minimálna trvanlivosť do“ býva väčšinou na trvanlivých potravinách. Je možné ich bezpečne zjesť aj po uplynutí uvedeného dátumu, ak sú patrične skladované a nemajú porušený obal. Nie sú závadné, ale nemožno ručiť za ich chuťové a výživové kvality.