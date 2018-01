Zimu režíruje otvorená chladnička na póle

Aj preto na Sahare snežilo, a stalo sa to len tretíkrát po 40 rokoch, a Ameriku zasiahli extrémne mrazy.

Na Slovensku zase vládne stredomorská zima typická pre Taliansko – je vlhká, daždivá, nepríjemná. Pokazila radosť lyžiarom a vyvoláva obavy poľnohospodárov.

Šiesteho januára rozkvitli vo vinohrade Ondreja Korpása v Rúbani na južnom Slovensku snežienky. Za takmer polstoročnú vinohradnícku kariéru zaregistroval tento úkaz skúsený šľachtiteľ viniča po druhý raz. Letorasty viniča sú vyzreté, púčiky zdravé. Korpás je spolu so synom Ondrom denne vo vinohrade a nespúšťa oči z vývoja vegetácie. Pred pár dňami nameral plus 15 stupňov Celzia. Vlani v januári bol vývoj presne opačný – teploty klesali hlboko pod mínus 15 stupňov. Mrazy aj s neskoršími aprílovými spôsobili tridsaťpercentné škody na úrode.

Na Slovensku predčasne rozkvitli snežienky. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Aká bude tohto roku? Na to je po prvej dekáde januára predčasné odpovedať. Keby vydržala "talianska zima“, nič zvláštne by sa podľa Korpása nestalo. Dôležité je, aby sa už ďalej neotepľovalo, ale ani prudko neochladzovalo. Prudké vzostupy a pády teplôt sú tou najhoršou možnosťou, ktorú si želajú poľnohospodári bez rozdielu, či ide o vinohradníkov, ovocinárov, zeleninárov, alebo pestovateľov ozimnej pšenice, ktorá je najdôležitejšou obilninou na Slovensku.

Obvyklé termíny zmizli

Čoraz nestálejšie zimy robia z poľnohospodárstva vyložene rizikové podnikanie. Marcelovský zeleninár Tibor Paulis po vlaňajšej zime úplne zredukoval pestovanie zeleniny, ktorá v minulosti bežne prezimúvala.

"Vlani nám v januári po 25-stupňových mrazoch úplne vymrzla na jeseň vysiata cibuľka. Tohto roku sme sa ju neodvážili pestovať a pozrite sa, aká teplá zima prišla. Kto sa v tom má vyznať?“ Kladie si otázku muž, ktorý podobne ako vinohradník Korpás má bohatú pestovateľskú prax. Vonku na záhonoch ponechal Paulis len petržlen. Hrá na istotu. V plnom prúde je príprava zeleninovej planty. Lenže aj tu je dôležité načasovať čas výsadby na obvyklý termín. "Obvyklé“ termíny výsevov a výsadieb však akoby do nenávratna odniesla prebiehajúca klimatická zmena.

"Pri výsadbe planty sme vždy rátali s časovým posunom zhruba v 6– až 10-dňovom rozmedzí, ale v posledných rokoch lietajú termíny hore-dolu v oveľa väčších intervaloch. Ak sa zima nevybúri teraz a potom príde, keď už je podľa kalendára jar, robí nám starosti. Planta, ktorá čaká na oteplenie, prestarne a zle sa ujíma,“ hovorí zeleninár.

Ovocné stromy uprostred januára by mali spať, núti ich do toho jednak genetická pamäť, jednak chladné počasie. A hoci každý ovocný druh je iný, teplotné výkyvy znášajú rozdielne. Vo Veselom pri Piešťanoch na jednej z najznámejších ovocinárskych plantáží už začali s postrekom proti kučeravosti broskýň.

V priebehu piatich dní budú na tento postrek sírnatými alebo meďnatými prípravkami podľa šéfa Ovocinárskej únie Mariána Vargu vlastne "zrelé“ broskyne vo väčšine sadov. V dôsledku teplých dní sa od Vianoc už nazbierala suma teplôt, keď sa prebúdza k životu huba spôsobujúca kučeravosť listov broskyne.

Namiesto snehu dážď

Ovocinári začali aj s rezom ovocných stromov. Ako režú? Varga hovorí, že ponechávajú väčší počet púčikov. Sme uprostred zimy a treba rátať, ako ho vtipne doplnil vinohradník Ondrej Korpás, že pes ešte zimu nezožral. V praxi to znamená myslieť na zadné vrátka a ponechať si rezervu kvetných pukov.

Cez víkend sa má ochladiť. Ovocinári si prajú, aby prišlo pozvoľné ochladenie, najlepšie do mínus päť stupňov, prudký pokles teplôt by mohol narobiť škody. Ovocný strom má priemerne tritisíc až päťtisíc púčikov. Príroda teda stromy vybavila dobre na prežitie, pretože z hľadiska úrody je dôležité mať k dispozícii od 100 do 500 kvetných pukov. Preto teraz pri reze nechávajú vo Veselom rezervu. Veď čo keby udreli silné mrazy?

Tie však podľa klimatológa Pavla Faška zo SHMU aspoň do 25. januára nehrozia. Vyzerá to skôr na zimu bohatú na zrážky, čo je dobré pre doplnenie zásob podzemných vôd. Prekvapením bude minuloročná zrážková bilancia. Až do septembra sa zdalo, že rok 2017 vojde do hydrologických tabuliek ako zrážkovo podnormálny. Pocítili to producenti obilnín, ale aj kukurice či repy. Lenže na jeseň sa rozpršalo a už na konci novembra bol ročný zrážkový deficit vyrovnaný. Decembrové zrážky sa postarali o to, že napokon vody padlo vlani na polia v sumáre viac než dosť, akurát nie vtedy, keď to potrebovala vegetácia.

Stredomorská zima žičí zatiaľ aj oziminám. "Pšenice, ktoré sa v jeseni podarilo dobre zasiať, majú teraz dosť vlahy na rýchly a dobrý vývoj na jar. Obilniny nespia, ale stále vegetujú. Pokiaľ neprídu silné mrazy, potom máme pred sebou len jedno nebezpečenstvo, hrdzu plevovú,“ myslí si šľachtiteľ ozimnej pšenice Gyula Zalabay zo Solár na Žitnom ostrove.

Klimatická prestavba

Pokiaľ ide o choroby a škodcov, ovocinár Varga hovorí, že súčasné teplé obdobie im síce umožňuje prežiť, ale zároveň prežívajú aj ich prirodzení predátori. Je to do istej miery vyvážené, na druhej strane ochranu nemožno podceňovať.

Zima z prelomu rokov 2017 a 2018 pripomína doteraz najteplejšiu zimu spred desiatich rokov. Zimné obdobie 2006/2007 bolo v histórii, odkedy sa vedú záznamy, doteraz neprekonané. Vyvrcholilo horúci letom 2007, keď padli 40-stupňové teploty. Na otázku, či máme tento rok po zatiaľ mäkkej zime nábeh na superhorúce leto, klimatológ Pavol Faško odvetil, že sme vstúpili do obdobia, ktoré by sa obrazne dalo označiť za prestavbové.

Je to obdobie, v ktorom prestávajú platiť ustálené hranice pre typické počasie jednotlivých ročných období. Ľuďom nezostáva nič iné, len klimatické zmeny trpezlivo vyhodnocovať a prispôsobovať sa im. Celý život na planéte je o schopnosti adaptovať sa, ale dnes aj o takom spôsobe hospodárenia, ktoré nepovedie k ďalšiemu otepľovaniu na Zemi. Práve ono vyúsťuje do extrémnych prejavov počasia.