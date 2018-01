Čína zvažuje zastavenie nákupov dlhopisov vlády USA

Čína zvažuje spomalenie či zastavenie nákupov dlhopisov americkej vlády. Informovala o tom v stredu agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.

Podľa nich takýto postup odporučili vysokí predstavitelia čínskej vlády, ktorí prehodnocujú devízové ​​rezervy krajiny.

Zdroje upozornili, že americké dlhopisy sa stávajú menej atraktívnymi v porovnaní s inými aktívami. Poukázali aj na obchodné spory medzi Čínou a Spojenými štátmi.

Správa agentúry Bloomberg viedla k oslabeniu dolára a prispela k poklesu záujmu o dlhopisy americkej vlády. Výnos pri dlhopisoch s desaťročnou splatnosťou sa tak vyšplhal na najvyššiu úroveň za desať mesiacov. Správa prichádza v čase, keď sú dlhopisové trhy pod tlakom kvôli vyhliadkam na sprísňovanie menovej politiky.

„Ak sa správa ukáže byť pravdivá a Čína už nepovažuje dlhopisy americkej vlády za atraktívnu voľbu, môže to mať významné dôsledky, pretože táto krajina je jedným z najväčších držiteľov dlhu Spojených štátov,“ uviedol analytik Craig Erla zo spoločnosti OANDA.

Ekonómovia však upozorňujú, že Čína potrebuje stabilné a likvidné dolárové aktíva, takže nemá priestor k veľkým zmenám v zložení svojich devízových rezerv, ktoré používa na reguláciu domácej meny.

Podľa ekonóma Paula Ashwortha zo spoločnosti Capital Economics by však terajší vývoj mohol slúžiť ako varovanie, že Peking by dokázal spôsobiť rýchly nárast nákladov americkej vlády na pôžičky, ak by administratíva prezidenta Donalda Trumpa rozpútala obchodnú vojnu s Čínou.

Trump v minulosti opakovane kritizoval Peking za nekalú obchodnú politiku, ktorá podľa neho stojí za vysokým deficitom Spojených štátov v obchodovaní s Čínou.

Čína má najväčšie devízové ​​rezervy na svete v hodnote okolo troch biliónov dolárov a je tiež najväčším zahraničným držiteľom dlhopisov americkej vlády. K vlaňajšiemu októbru vlastnila vládne dlhopisy Spojených štátov v hodnote takmer 1,2 bilióna dolárov, napísala agentúra Reuters.