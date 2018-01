V arbitráži o gemerský mastenec chcú od Slovenska miliardy eur

Spoločnosť EuroGas v najbližších dvoch mesiacoch opäť zažaluje Slovenskú republiku za údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome v rámci medzinárodnej arbitráže.

Podnietilo ju k tomu nedávne víťazstvo nad SR v konaní pred americkým konkurzným súdom v štáte Utah. Chce žiadať vyššiu kompenzáciu za odobratie licencie, pretože ložisko mastenca má byť údajne omnoho väčšie, ako sa predpokladalo. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Wolfgang Rauball.

„Nedávno sme získali dôkazy o väčšom rozsahu ložiska v Gemerskej Polome, ako sme si doteraz mysleli. Preto sa náš nárok bude pohybovať v rozmedzí od 8 až do astronomických 22 miliárd eur,“ povedal Rauball bez bližšieho spresnenia, o akú analýzu sa opiera.

Žiadosť o náhradu škody predložia jeho právnici do dvoch mesiacov v rámci novej arbitráže na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID). Rauball tvrdí, že SR prehrala súd o určenie platnosti pohľadávky, ktorú si nárokovala voči spoločnosti EuroGas I v rámci konkurzu a ktorú odkúpila od švajčiarskeho občana Heinza Oftingera. „Tento verdikt znamená, že na spoločnosť EuroGas I sa prihliada tak, akoby nikdy nedošlo voči nej ku konkurznému konaniu. Podľa amerického súdu jej teda stále patrí ložisko mastenca na Gemeri,“ konštatoval Rauball.

Ministerstvo financií (MF) SR tvrdí, že jeho vstup do konania a kúpa pohľadávky súviseli s potrebou zabezpečenia postavenia SR v opätovne otvorenom konkurznom konaní voči žalujúcej spoločnosti Eurogas Inc., ktoré prebiehalo súbežne s arbitrážou. „Opodstatnenosť vstupu SR do tohto konkurzného konania je možné overiť zo samotného verejne dostupného arbitrážneho rozsudku. SR podala v decembri 2017 voči rozhodnutiu konkurzného súdu v USA odvolanie. V predmetnom konkurznom konaní sa spoločnosť pána Rauballa snaží kúpiť konkurznú podstatu svojej vlastnej spoločnosti Eurogas Inc., ktorú v roku 2004 priviedol do konkurzu. Následne v roku 2005 vytvoril spoločnosť s rovnakým názvom, prostredníctvom ktorej sa snaží získať majetok pôvodnej zbankrotovanej spoločnosti,“ napísalo v stanovisku pre TASR MF SR.

EuroGas v niekoľko rokov trvajúcej arbitráži neuspel, lebo tribunál ICSID vo svojom rozhodnutí v auguste minulého roku akceptoval jurisdikčné námietky, ktoré vzniesla slovenská strana. „Tribunál dospel k jednohlasnému záveru, že žalobca EuroGas (II) sa nelegálne snažil zlúčiť so spoločnosťou EuroGas (I). Keďže išlo o nelegálne zlúčenie, nemohli na žalobcu EuroGas (II) prejsť žiadne práva, ktoré by si mohol uplatňovať v tejto arbitráži,“ uviedlo MF SR.

Rauball však tvrdí, že tento argument už aktuálnym verdiktom amerického súdu neplatí a navyše sa podľa neho ani táto arbitráž ešte neskončila. Spoločnosť Belmont, ktorá spolu s EuroGasom žalovala SR, využila v zákonnej lehote klauzulu o anulácii rozhodnutia a podala protest. „Komisia musí definitívne rozhodnúť, či sa môže verdikt tribunálu anulovať, alebo nie. V prípade, že verdikt anuluje, arbitráž proti SR sa obnoví a bude v nej pokračovať Belmont. Tým pádom bude SR čeliť dvom arbitrážam,“ upozornil Rauball.

Arbitráž na pôde ICSID sa začala v roku 2014 a jej výsledok znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb.

EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vtedy vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. MF SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.