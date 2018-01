Poistenie zdražie. Je za tým nová daň

Za poistné zmluvy si od jesene priplatíme. Rezort financií chce zaviesť novú daň z poistiek. Nahradiť by mala nepopulárny 8-percentý odvod na neživotné poistenie. A to už od októbra tohto roka.

Platiť sa má však po novom aj zo životných poistiek. „Zavedením novej poistnej dane sa s vysokou pravdepodobnosťou zvýši aj poistné, je to podobné ako pri DPH, ktorá automaticky zvyšuje ceny potravín pre ľudí,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Pocítia to podľa neho hlavne ľudia s nízkymi príjmami, pre ktorých sa tak niektoré druhy poistiek môžu stať nedostupné.

Podobne ako pri zavedení 8-percentného odvodu sa dá podľa Ovčarika počítať s tým, že zdraženie poistiek nebude celkom presne kopírovať novú sadzbu dane. V prípade, že sa poisťovne rozhodnú udržať ceny, môžu podľa neho rozšíriť výluky z poistného či obmedziť výšku krytia. Poistenie by tak bolo menej kvalitné. Problém vidí aj v tom, že nová daň bude platiť aj na staré zmluvy. V praxi tak ľudia jednoducho dostanú nové predpisy.

Poisťovne vo väčšine prípadov budú nútené premietnuť novú daň do ceny poistenia, čo povedie k jeho zvýšeniu. riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková

Ministerstvo financií však nevidí dôvod na zvyšovanie cien poistenia. Vo väčšine oblastí pôjde totiž o nahradenie odvodu daňou v rovnakej výške. Na ceny bude tlačiť aj konkurencia – klient si totiž môže vybrať poisťovňu, čo mu ponúkne najlepšie podmienky, obhajuje návrh rezort financií.

„Daň z poistenia využíva väčšina krajín Európskej únie, a to hlavne preto, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty. To znamená, že je to jedna z foriem, ako zabezpečiť daňovú férovosť z hľadiska poskytovania tovarov a služieb,“ povedal minister financií Peter Kažimír.

Osempercentná daň sa má týkať aj poistenia hypoték. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Z väčšiny neživotných poistiek sa má platiť osempercentná daň. Patriť sem bude napríklad aj poistenie hypotéky. Pre poistenie úrazov či choroby navrhuje rezort financií 4-percentnú sadzbu dane. Takéto poistenie má podľa ministerstva sociálny rozmer a kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu. V odvetviach životného poistenia, ako je poistenie dieťaťa či dôchodkové fondy, by sa mali platiť dvoj- až trojpercentné dane.

Vybrať by sa na novej dani malo ročne takmer 57 miliónov eur. V tomto roku by sa mala nová daň platiť za posledný štvrťrok, do rozpočtu by tak malo putovať niečo vyše 14 miliónov eur.

Nahradenie nesystémového 8-percentného odvodu vníma Peter Huba zo Slovenskej komory daňových poradcov pozitívne. „Na druhej strane sa rozširuje náš daňový systém o nový druh dane, čo určite povedie k zvýšeniu daňového zaťaženia občanov aj podnikateľských subjektov,“ hovorí. V súčasnosti sa poisťovacie služby zdaňujú vo väčšine členských štátov únie formou dane z poistenia, vysvetľuje Huba. Zo susedných štátov má daň z poistenia zavedenú napríklad Rakúsko. Sadzby dane sa tam pohybujú až do výšky 11 percent, v závislosti od druhu poistného.

Poisťovniam robí ťažkú hlavu hlavne to, že daň sa bude vzťahovať aj na staré zmluvy. Naopak, 8-percentný odvod sa mal platiť len zo zmlúv uzatvorených po konci decembra 2016. „Poisťovňa má platiť daň aj zo starých poistných zmlúv, pri ktorých ju nemala možnosť zakalkulovať do ceny poistného,“ hovorí generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková. Kritické to môže byť podľa nej najmä pri životných poisteniach, ktoré poisťovňa, napriek tomu, že sa kvôli novej dani stanú stratovými, nemá právo vypovedať.

Ak by zákon prešiel v navrhovanej podobe v prípade, že by poisťovne neupravili poistné, malo by to výrazne negatívny vplyv na ich hospodárenie, upozorňuje Žáková. „Poisťovne vo väčšine prípadov budú nútené premietnuť novú daň do ceny poistenia, čo povedie k jeho zvýšeniu,“ hovorí. Priskorý je podľa nej aj navrhovaný termín platnosti – od októbra tohto roka. Poisťovne totiž budú musieť vraj upraviť svoje informačné systémy a zakalkulovať to do cien poistného.

Na rast výšky odplaty pre maklérov, ktorí sprostredkovávajú poistenie, upozorňuje zase generálny tajomník Asociácie leasingových spoločností Richard Hollý. „V prípade spotrebiteľov máme limitovanú výšku odplaty, ktorá by po zvýšení ceny poistného už nemusela postačovať na niektoré produkty,“ hovorí.

Zavedenie dane zaťaží aj rozpočet finančného riaditeľstva. Podľa odhadov by malo ísť približne o 276-tisíc eur, ktoré budú žiadať daniari. So zvýšenými nákladmi pre štát totiž treba počítať aj pri poistných zmluvách verejnej správy.