Žilinská SOPK je proti tunelu Korbeľka

Mimovládne organizácie s Ministerstvom životného prostredia SR likvidujú nádej Slovenska, že Bratislava bude cez Martin a Ružomberok spojená diaľnicou D1/E50 hlavnými európskymi koridormi E75 a E50 do roku 2023. Pre TASR to v súvislosti s úsekom diaľnice Turany – Hubová uviedol riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline Ján Mišura.

„To je výsledok rozhodnutia ministerstva. Zamietlo rozklady subjektov, ktoré protestovali proti predraženému variantu s tunelom Korbeľka. Keď vezmeme hodnotu za peniaze, všetky povrchové varianty bez tunela Korbeľka sú lacnejšie investične, na prevádzku a údržbu a boli by rýchlejšie postavené. Zároveň by sa využili finančné prostriedky vo výške asi 40 miliónov eur, ktoré boli vynaložené štátom na výkupy pozemkov a prípravné práce v rokoch 2009 a 2010,“ priblížil Mišura.

SOPK Žilina je podľa neho za modifikované povrchové varianty mimo zosuvu s tunelom Havran bez tunela Korbeľka, ktoré Európska komisia schválila, pretože splnili environmentálne požiadavky.

„Analytik INEKO uvádza, že Turany – Hubová s Korbeľkou je ťažký úsek, kde môže dôjsť ku komplikáciám a to by stavbu mohlo ešte predražiť. SOPK Žilina to potvrdzuje a uviedla konkrétne v námietkach pred rokmi a v rozklade pre ministerstvá, že úsek s Korbeľkou je drahší minimálne investične o 100 miliónov eur, na prevádzku je taktiež drahší o 70 % ako povrchové varianty,“ doplnil.