Fiat Chrysler presunie výrobu nákladiakov Ram z Mexika späť do USA

Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) presunie svoju výrobu ťažkých nákladných vozidiel z Mexika do závodu v americkom Michigane, do ktorej investuje jednu miliardu dolárov. Uviedla to automobilka v noci na piatok.

V závode v Michigane chce FCA od roku 2020 vyrábať model ťažkého nákladného vozidla Ram, ktorý sa v súčasnosti vyrába v Mexiku. V Mexiku chce naďalej automobilka vyrábať komerčné vozidlá určené pre globálne trhy. V americkom závode by malo vzniknúť 2500 nových pracovných miest.

Automobilka sa rozhodla presunúť výrobu, pretože sa obáva, že by Spojené štáty mohli odstúpiť od Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA). To by znamenalo, že automobilka bude musieť platiť za vozidlá vyrobené v Mexiku a dovezené do USA clo 25 percent. Zhruba 90 percent vozidiel Ram vyrobených v Mexiku sa predá v USA alebo Kanade.

Chrysler zvýšil v minulom roku výrobu v Mexiku o 39 percent na 639 000, ukazujú údaje mexickej vlády. Automobilka FCA tak bola vlani tretím najväčším výrobcom áut v Mexiku za automobilkami Nissan Motor a General Motors, napísali agentúry AP a Reuters.