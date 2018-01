Ropa dražie. Vodiči si priplatia

Ešte v júni sa ropa pohybovala okolo 44 dolárov za barel. Pričom ešte začiatkom decembra minulého roka bola tesne nad 60-dolárovou hranicou. „Očakávame, že sa cena ropy zvýši nad 70 dolárov za barel,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Tlačiť cenu dole budú podľa neho hlavne americkí a kanadskí producenti, ktorých budú motivovať vyššie ceny k zvýšeniu ťažby.

Opatrnejší odhad má analytik J&T Banky Stanislav Pánis: „Blízkosť 70-dolárovej hladiny vnímam ako hornú hranicu pásma, kde by sa cena mala pohybovať v tomto roku,“ hovorí. Ceny budú podľa neho oscilovať okolo 60 dolárov. Dole ich potiahnu hlavne americkí ťažiari, ktorých produkcia je už v súčasnosti na 46-ročných maximách. Vyššie ceny by nakoniec nemuseli vyhovovať ani samotnému ropnému kartelu OPEC. „A to práve pre neochotu strácať trhový podiel na úkor Američanov,“ vysvetľuje Pánis. Výsledkom by podľa neho mohli byť viac-menej stabilné ceny čierneho zlata v tomto roku.

Čakať zlacnenie tak nemôžu ani vodiči. Najpredávanejší benzín Natural 95 vyšiel koncom decembra podľa Štatistického úradu SR na 1,305 eura za liter. Liter nafty na 1,177 eura. Palivá tak od leta, keď sa ceny držali dole, zdraželi v priemere okolo 10 centov na liter. „Ceny na slovenských čerpacích staniciach by mali vzrásť len mierne o niekoľko centov,“ hovorí Tomčiak.

Udržať ich na aktuálnych úrovniach napriek draženiu ropy môže aj zhodnotenie eura voči americkému doláru. „Pri cenách na Slovensku treba počítať aj s cenami eura, ktoré je momentálne stále silné,“ hovorí analytik Trim Brokers Ronald Ižip. Výsledkom sú relatívne nižšie ceny pohonných hmôt. Odhaduje, že v najbližších mesiacoch si ceny palív udržia stabilnú úroveň. Výraznejšie posilnenie eura by mohlo v najbližších mesiacoch spolu s tlakom na ceny ropy ceny na pumpách mierne stiahnuť.

Za nepretržitým nárastom od minuloročného júna vidí Ižip najmä vyšší globálny ekonomický rast a vyššiu spotrebu. Na ceny by mohla podľa neho zatlačiť prípadná recesia. „Súčasný ekonomický cyklus je už natiahnutý, čo znamená, že môže prísť ku koncu roka recesia,“ hovorí Ižip. Ak by k tomu prišlo, nasledoval by pokles dopytu a s ním aj stlačenie cien ropy smerom dole.

Ceny smerom hore tlačila minuloročnú jeseň očakávaná dohoda kartelu ropných krajín OPEC. „Celosvetová spotreba ropy je momentálne vyššia ako ponuka komodity,“ hovorí Tomčiak. Kartel totiž koncom novembra 2017 odklepol predĺženie obmedzenia ťažby na ďalších deväť mesiacov – teda až do konca tohto roka. Pôvodne sa mali limity pre ťažbu skončiť už v marci. Ceny sa následne držali okolo 60 až 65 dolárov za barel ropy, keďže prišlo k zníženiu svetových zásob. Ďalšie zasadanie ropného kartelu bude v júni. Vylúčiť sa podľa Tomčiaka nedá ani predĺženie ťažobného limitu až do roku 2019.

Bližšie k 70-dolárovej hranici ich ťahajú aj nepokoje v Iráne. „Protivládne protesty v Iráne vytvárajú obavy, že by mohlo prísť k narušeniu ťažby v treťom najväčšom producentovi OPEC-u,“ hovorí Pánis.

Minulý týždeň potiahlo ceny ropy hore podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej aj obnovenie činností viacerých ropovodov. „Navyše, studené počasie a silná zima, ktorá zasiahla USA, zvyšuje dopyt po palivách a tlačí cenu ropy nahor,“ hovorí. Výraznejšie zdraženie však brzdia americkí bridlicoví ťažiari. Tých motivujú práve vyššie ceny k zvyšovaniu ťažby.