Euro je najsilnejšie za tri roky

Kurz jednotnej európskej meny podporil prielom v rokovaniach o novej nemeckej vláde a tiež vyhliadky na sprísňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB).

Okolo 18:00 SEČ v piatok si euro voči doláru pripisovalo 0,8 percenta na 1,2135 USD. K japonskému jenu vykazovalo nárast o 0,9 percenta na 134,98 JPY, zatiaľ čo dolár sa k jenu držal bez väčších zmien na 111,27 JPY.

Britská libra sa k doláru vyšplhala na najvyššiu úroveň od referenda o vystúpení Británie z Európskej únie v polovici roku 2016, jej kurz vystúpil na takmer 1,37 USD. Libra ťažila zo správy agentúry Bloomberg, podľa ktorej sú ministri financií Holandska a Španielska pripravení presadzovať také podmienky brexitu, ktoré by udržali Britániu čo najbližšie k Európskej únii.

Euro posilňovalo už vo štvrtok, keď zápisnica z decembrového zasadnutia ECB ukázala, že predstavitelia centrálnej banky by začiatkom tohto roka mohli upraviť výhľad ďalšieho vývoja menovej politiky v eurozóne. Zápis podľa analytikov naznačuje, že by ECB mohla čoskoro začať pripravovať finančné trhy na ukončenie programu nákupov dlhopisov.

Rast kurzu eura v piatok podporila aj správa, že vyjednávači konzervatívnej únie CDU/CSU a sociálnej demokracie (SPD) dosiahli po celonočnom rokovaní prelom v sondovacích rozhovoroch o novej nemeckej vláde. Pokračovanie doterajšej veľkej koalície sa tak opäť o krok priblížilo a zvýšila sa nádej, že v najväčšej ekonomike Európy by sa čoskoro mohli skončiť mesiace politickej neistoty.

Podľa analytikov je však hlavným motorom rastu eura zápisnica zo zasadania ECB. „Veľká koalícia (v Nemecku) je pre euro zjavne priaznivejšia než vláda zložená z troch strán, o ktorej sa diskutovalo po voľbách. To však bolo jasné už skôr, takže tu nevidím žiadny nový vývoj,“ uviedla analytička Esther Reicheltová zo spoločnosti Commerzbank. „Dominantným faktorom pre euro je ECB,“ dodala.

Analytici banky ING predpokladajú, že jednotná európska mena sa do konca roka vyšplhá na 1,3 USD. Analytik ING Petr Krpata uviedol, že akonáhle si trh uvedomí, že prichádza koniec nákupov dlhopisov, začne sa pýtať sám seba, aký bude ďalší krok. Podľa Krpatu to bude zvyšovanie úrokových sadzieb ECB, ktoré ešte nebolo započítané do menových kurzov.