Richter: Firmy zo Slovenska nemusia odchádzať

V západoslovenskom regióne je krízový stav z hľadiska nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, to si treba priznať. Situácia však nedospela do stavu, že by firmy zo Slovenska odchádzali. Myslí si to minister práce Ján Richter (Smer-SD).

„U nás nie je len lacná, ale stále aj veľmi kvalitná pracovná sila,“ zdôraznil v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zároveň podľa neho dozrel čas, aby sa cez štátne dotácie nepodporovali investori na západnom Slovensku. Je to zbytočné, pretože po príchode budú aj tak potrebovať doviezť pracovnú silu zo zahraničia.

„Môj názor je taký, že radšej trojnásobne väčšia štátna dotácia na východ Slovenska. Poďme do regiónov, kde ešte je nejaká pracovná sila, sú tam aj ľudia evidovaní na úradoch práce,“ doplnil minister. Vláda podľa neho robí všetko pre to, aby sa mzdy na Slovensku postupne zvyšovali, pretože je na to vhodný čas z pohľadu pracovných výkonov aj výsledkov slovenskej ekonomiky.

Na čo sa doteraz zabudlo a treba to teraz dobiehať, je príprava kvalifikovanej pracovnej sily a zosúladenie potrieb trhu práce so vzdelávaním. „Duálnemu vzdelávaniu sa venovala veľmi malá pozornosť, potrebuje širšiu, celospoločenskú podporu,“ zdôraznil Richter. Veľa peňazí sa teraz dáva do rekvalifikácii, čo však podľa neho nemuselo byť, keby bola na Slovensku lepšia štruktúra vzdelávania.

Opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO) upozornila, že zo Slovenska do zahraničia odchádzajú kvalifikovaní ľudia, ktorí potom chýbajú na trhu práce. Zároveň vidí problém v tom, že slovenská ekonomika je výrazne zameraná na automobilový priemysel a riziko tak nie je rozložené.

„Ak sú korporácie zamerané na zisk, urobia to, čo urobili v Portugalsku, začnú postupne presúvať svoje závody do krajín, kde je lacnejšia pracovná sila,“ domnieva sa členka parlamentného sociálneho výboru.

Zároveň si nemyslí, že štát má čarovný prútik, vďaka ktorému by vedel zo dňa na deň preškoliť veľké množstvo ľudí. „Štát sa má už teraz pripravovať na to, aby ľudia začali pracovať podľa toho, na čo majú, čo ich baví, čo vedia robiť. Urobiť si z toho živnosť, a tá živnosť musí byť zjednodušená,“ argumentovala Gaborčáková. Zamerať sa teda treba na podporu malých podnikateľov, ktorí zarábajú sami na seba.