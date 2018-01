Biochemik sa zeleniny nebojí

Všetci na Slovensku komunikujeme s pôdou denne cez potraviny. Môžeme pokojne spávať?

Áno. Sám nemám problémy s konzumáciou slovenskej zeleniny. Viem, že ju jednak kontroluje potravinová inšpekcia, jednak poznám výsledky analýz z nášho laboratória. Nezaznamenávame zvýšené obsahy dusičnanov, okrem plodín, pri ktorých je ukladanie dusičnanov do koreňa či hlúba súčasťou ich genetickej výbavy. Ľudia by mali vedieť, že takúto zeleninu nekonzumujú deti do troch rokov.

Ako hospodária poľnohospodári v zraniteľných oblastiach, na Žitnom ostrove predovšetkým?

Obsah dusičnanov v drenážnych vodách nepresahuje napríklad v lokalite Jakubov (Lúčny kanál) hodnoty 30 mg na liter. V lokalite, ktorá odvodňuje časť Žitného ostrova, vo väčšine prípadov tiež nepresahuje obsah dusičnanov túto hodnotu. Pravda, treba si všímať nielen poľnohospodárov, ale aj občanov, ako nakladajú napríklad so splaškovými odpadmi tam, kde je nie kanalizácia.

Čo máte na mysli?

V zraniteľných poľnohospodársky najviac využívaných oblastiach je len 30 až 50 percent obyvateľstva napojených na verejnú kanalizáciu. To hovorí o tom, že znečistenie podzemných vôd nemusí byť spôsobené len poľnohospodárskou činnosťou. Obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, likvidujú svoje odpadové vody rôznymi, často nelegálnymi, spôsobmi – vypúšťaním do podzemných alebo povrchových vôd. Je to veľká výzva do budúcnosti.

Máte recept na to, ako sa bezpečne stravovať?

V prvom rade by som odporúčal, aj keď to znie ako klišé, uprednostniť slovenské potraviny. Sú pod najväčším drobnohľadom, veď nie všetko, čo prichádza z cudziny, sa kontroluje. Fyzicky to nejde. Pokiaľ ide o dusičnany v zelenine, nepodceňujem ich, ale kto si spomenie na dusitany v šunke, ktoré sa používajú ako zvýrazňovač ružovočervenej farby šunky? Ak aj zelenina obsahuje isté množstvo dusičnanov, sú v nej zároveň flavonoidy, vitamín C, ktoré pôsobia proti tomu, aby v organizme vznikali z dusičnanov nežiaduce nitrozamíny. Chcem tým povedať, že zelenina okrem dusičnanov obsahuje veľa ochranných faktorov, ktoré obmedzujú ich negatívne pôsobenie.

Veríte viac produktom ekologického alebo konvenčného poľnohospodárstva?

Pokiaľ sa dodržiavajú zásady správnej poľnohospodárskej praxe, medzi ktoré patrí aj dodržiavanie nitrátovej smernice, sú produkty konvenčného poľnohospodárstva bezpečné. Ekologické poľnohospodárstvo, aj keď dostáva čoraz väčší priestor, nie je zatiaľ schopné zabezpečiť dostatok potravín pre všetkých ľudí ani na Slovensku, ani na planéte. Nezabúdajme, že prakticky všetky v súčasnosti pestované plodiny boli vyšľachtené najmä na vyššiu produkciu. A o tú pri ekologickom hospodárení nejde. Je to naozaj beh na dlhú trať.