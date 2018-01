Zvažujú úzke diaľnice, v cudzine sú zriedkavé

Krajina ide šetriť na nesprávnom mieste. Štátu chýbajú peniaze na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Niektorí analytici preto ponúkajú ako riešenie výstavbu užších diaľnic, a to len v polovičnom profile.

Namiesto štyroch pruhov len dva. V Rakúsku používajú výstavbu v polovičnom profile v minimálnom množstve v periférnych oblastiach. Na Slovensku je stále v hre polovičný profil druhej etapy severného obchvatu Prešova, tretieho najväčšieho mesta v krajine, v ktorom dennodenne kolabuje doprava.

"Asfinag veľmi zriedkavo stavia diaľnice s dvoma jazdnými pruhmi na jednej strane a jedným pruhom na druhej strane (príležitosťou na predbiehanie na jednotlivých stranách sa mení po niekoľkých sto metroch). A tiež veľmi zriedkavo budujeme diaľnice s jedným jazdným pruhom v každom smere,“ povedal Christoph Pollinger, hovorca spoločnosti Asfinag, ktorá je rakúskym prevádzkovateľom diaľnic. Zároveň dodáva, že polovičné profily boli budované najmä v minulosti.

Koncom minulého roka bol vyhlásený tender na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Štvorprúdovka s tunelom Bikoš bude dlhá 4,3 kilometra a štát ju plánuje postaviť v plnom profile. Podoba ďalších 10,2 kilometra druhej etapy severného obchvatu nie je istá.

"Po vypísaní súťaže na prvú etapu obchvatu Prešova rýchlostnou cestou R4 aktuálne prebiehajú výpočty na základe aktuálnych a prognózovaných intenzít aj na druhú etapu s výhľadom na stredno- a dlhodobý horizont, pričom treba vziať do úvahy aj náklady na prípadné dodatočné dobudovanie celého profilu v budúcnosti. Rovnako ako pri prvej etape, aj tu spolupracujeme s Útvarom hodnoty za peniaze a definitívne rozhodnutie, rovnako ako pri prvej etape, bude urobené na základe výpočtov,“ informuje hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Podľa predpokladov by náklady na vybudovanie polovičného profilu mali dosiahnuť 235 miliónov eur. Podľa Duckej ide o úsporu vo výške 25 percent v porovnaní s výstavbou rýchlostnej cesty v plnom profile. Súčasťou druhej etapy má byť tunel Okruhliak s dĺžkou 1,9 kilometra.

Podľa Pollingera z rakúskej spoločnosti Asfinag je kritériom na výstavbu polovičných profilov najmä intenzita dopravy. "Opísané profily sa používajú v okrajových oblastiach. Môžeme tak ušetriť približne polovicu alebo tretinu nákladov,“ dodáva Pollinger.

Prešov je tretím najväčším mestom Slovenska s počtom obyvateľov takmer 90-tisíc. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, po ceste prvej triedy I/18 smerom na Vranov nad Topľou denne prejde 30 731 automobilov.

Tranzitná doprava v súčasnosti nemá možnosť krajské mesto obísť. Vo výstavbe je juhozápadný obchvat mesta na diaľnici D1 v úseku Prešov, západ – Prešov, juh. Oficiálne sa začala výstavba v júni 2017. Aktuálne na stavbe prebiehajú prípravné práce, zhotoviteľ čaká na aktualizovanú záverečnú správu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Termín dostavby by však podľa rezortu dopravy ohrozený byť nemal.

Výstavbu realizuje konzorcium firiem Eurovia, Doprastav a Metrostav. Diaľnica má byť hotová v júni 2021, tender vygeneroval cenu 356 miliónov eur. Súčasťou úseku bude 2,2 kilometra dlhý tunel Prešov, dve diaľničné križovatky a 18 mostov. Juhozápadný obchvat má umožniť tranzitnej doprave smerujúcej zo západu na východ plynulo obísť mesto.

Tranzitná doprava v smere sever-juh však potrebuje dobudovanie severnej časti obchvatu. Nespokojní obyvatelia už niekoľkokrát zablokovali najvyťaženejšie úseky v meste s cieľom urýchliť výstavbu rýchlostnej cesty R4. Aktivisti zároveň rozbehli petíciu, v rámci ktorej za výstavbu severného obchvatu na rýchlostnej ceste R4 vyzbierali 32 580 podpisov.

V minulom roku niektorí analytici poukazovali na možnosť zmeny trasovania obchvatu, pričom namiesto severnej verzie odporúčali východný variant. Tento variant sa však podľa hovorkyne mesta Veroniky Kmetóny Gazdovej nenachádza v územnom pláne mesta. Navyše v jeho blízkosti sa nachádzajú soľné bane. Obe etapy severného obchvatu sú omnoho pripravenejšie a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) investovala desiatky miliónov do výkupov pozemkov.

Šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák v rozhovore pre denník Pravda v marci minulého roka uviedol, že na severnom obchvate by po jeho dobudovaní mohla byť intenzita dopravy 11,5 až 14,5 tisíca automobilov denne. Do roku 2040 má počet áut stúpnuť priemerne na 18-tisíc vozidiel denne. „Je nutné posudzovať širšie aspekty dopravnej prevádzky štvorpruhovej diaľnice oproti jazde v obojsmernom jazdnom páse v polovičnom profile. Nie sú to len výraznejšie úspory času spojeného s cestovaním, ale hlavne bezpečnostné atribúty smerovo rozdelenej dopravnej prevádzky,“ povedal Palčák.

Štát v súčasnosti uvažuje o budovaní polovičných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vo viacerých úsekoch. V polovičnom profile má vzniknúť aj rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška s dĺžkou 14,1 kilometra. Vlani na Kysuciach otvorili v polovičnom profile úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité.