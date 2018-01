Bude rok 2018 pre elektromobily prelomový?

Automobilový svet čakajú veľké zmeny. Krajiny po celom svete plánujú zákaz predaja vozidiel so spaľovacími motormi.

Automobilový svet čakajú veľké zmeny. Krajiny po celom svete plánujú zákaz predaja vozidiel so spaľovacími motormi. Smogom znečistené štáty obmedzujú výrobu a používanie áut jazdiacich na benzín alebo naftu. Obrat v predaji vozidiel s alternatívnych pohonov aj napriek tomu neprichádza. Elektromobily majú šancu na masovejšie rozšírenie aj v roku 2018.

Podľa predpovedí agentúry Reuters práve rok 2018 môže byť rokom, keď sa elektrické autá v predajoch dotiahnu na vozidlá so spaľovacími motormi. "Najprv príde na rad Európa, ktorú bude nasledovať Čína a ďalšie trhy. Rozšírené výrobné kapacity a lacnejšia produkcia akumulátorov vykompenzujú rastúce náklady na jednotlivé komponenty a zvýšia tlak na znižovanie cien,“ informuje vo svojej predikcii Reuters. Následne majú aj kvôli nižším prevádzkovým nákladom zvýšiť záujem o elektrické vozidlá napríklad taxislužby alebo firmy zaoberajúce sa spoločným jazdením.

Obrat v niektorých krajinách už nastal. Príkladom je Nórsko, kde v minulom roku dosiahol podiel elektrických áut 52 percent zo všetkých nových predaných vozidiel. Informoval o tom nórsky zväz pre cestnú dopravu (OFV). V roku 2016 podiel elektrických alebo hybridných automobilov dosiahol 40 percent. V minulom roku elektrické autá po prvý raz v histórii prekonali 50-percentný podiel.

Elektrické vozidlá však stále trápia problémy, ktoré od ich kúpy odrádzajú. Okrem vysokej ceny je problematický aj dojazd, ktorý sa pohybuje na úrovni 200 až 250 kilometrov na jedno nabitie. Následná obnova kapacity akumulátorov trvá z domácej siete niekoľko hodín, prípadne prostredníctvom rýchlonabíjačiek desiatky minút.

Ťažké časy zažívajú naftové automobily, ktorých predaj v Európe padá. Zníženie záujmu zákazníkov o vozidlá spaľujúce naftu odštartoval emisný škandál koncernu VW, ktorý sa prevalil v septembri 2015. Podporil ho aj zamýšľaný zákaz predaja áut so spaľovacími motormi vo Francúzsku a vo Veľkej Británii od roku 2040. Niektoré mestá v Nemecku uvažujú o zákaze vjazdu pre naftové autá.

Proti autám so spaľovacími motormi začala bojovať aj Čína. V záujme zníženia znečistenia ovzdušia vláda zakázala do začiatku tohto roka výrobu 553 nových typov automobilov, pretože neplnia emisné normy. Zákaz sa týka áut značiek Mercedes, BMW, General Motors a Volkswagen. V minulom roku stúpol v Číne predaj elektrických áut o 50 percent na 336-tisíc kusov. Podľa očakávaní by mal rásť aj v tomto roku. Len v novembri minulého roku sa v Číne predalo 2,6 milióna osobných automobilov. Za prvých jedenásť mesiacov predajnosť dosiahla 25,8 milióna áut.

Podľa údajov Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) v minulom roku počet predaných automobilov stúpol o 2,7 percenta na 3,45 milióna vozidiel. V roku 2016 dosahovali naftové motory podiel 45,9 percenta. V minulom roku ich podiel v rámci predaných nových vozidiel klesol na 38,8 percenta. Ide o najnižšie zastúpenie od roku 2009. Benzínové autá sú v štatistikách zastúpené 57,7 percenta. Zvyšných 3,5 percenta predstavujú vozidlá s alternatívnymi pohonmi, medzi ktoré patria elektromobily, hybridy a plug-in hybridy. Napriek tomu, že ich podiel stúpa, ich celkový počet je nízky.

Japonská automobilka Nissan bojuje proti poklesom predaja naftových motorov v Nemecku tzv. mestskou garanciou. V prípade, ak sa zákazníkov dotknú plánované zákazy, Nissan od nich naftové auto vykúpi späť za zostatkovú hodnotu. Ponuka sa týka len naftových modelov Qashqai a X-Trail pri financovaní cez Nissan Bank so zmluvou maximálne na dva roky. Prípadné odkúpenie je viazané na trvalé bydlisko majiteľa auta. Nissan si automobil zoberie späť v prípade, že k zákazu vjazdu naftových automobilov dôjde vo vzdialenosti maximálne 100 kilometrov od trvalého bydliska.

Jednotlivé automobilky zvyšujú počet ponúkaných elektrických modelov. Napriek tomu ich cena je stále pomerne vysoká. Elektrický Hyundai Ioniq stojí na Slovensku 34 990 eur. Štát predĺžil vyplácanie dotácií na podporu ich predaja aj počas roka 2018. Kúpna cena sa tak zníži o 5-tisíc eur. Podobne veľký Hyundai i30 s benzínovým motorom stojí 12 990 eur.

Úplný koniec naftových motorov je však v nedohľadne. "Myslím si, že benzínové a naftové motory, špeciálne najnovšie verzie, tu budú ešte dlhé roky. Tiež musím povedať, že by mali byť súčasťou foriem dopravy,“ povedal v októbri minulého roku v rozhovore pre denník Pravda Johannes Reifenrath, šéf produktovej stratégie, plánovania, stratégie pohonov a marketingu osobných vozidiel značky Mercedes-Benz. Samotná automobilka chce mať do roku 2025 v portfóliu až 25-percentný podiel elektrických áut.

Podľa Reifenratha v budúcnosti uvidíme kombináciu elektromotorov spolu so spaľovacími agregátmi alebo s palivovými článkami. "V niektorých krajinách určite uvidíme takmer 100-percentný podiel elektrických vozidiel. Špeciálne tam, kde to dáva zmysel. Príkladom je Nórsko, kde sa elektrina vyrába najmä z obnoviteľných zdrojov,“ dodáva. Zmeny sa však budú diať postupne a vyžiadajú si roky.