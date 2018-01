Príplatky za nočnú prácu sa budú zvyšovať postupne

Účinnosť novely Zákonníka práce, ktorou sa majú zvýšiť príplatky za prácu, sa rozloží. Dohodli sa na tom zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov s rezortom práce a vládnymi poslancami Smeru-SD, ktorí právnu normu predložili do parlamentu.

Účinnosť novely Zákonníka práce, ktorou sa majú zvýšiť príplatky za prácu, sa rozloží. Dohodli sa na tom zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov s rezortom práce a vládnymi poslancami Smeru-SD, ktorí právnu normu predložili do parlamentu. Znamená to, že prvé zvýšenie príplatkov za nočnú prácu zamestnanci pocítia od 1. mája tohto roka, ďalšie zvýšenie príde od 1. mája 2019. Oproti pôvodne predloženej novele sa nemení návrh na zvýšenie príplatku za sviatok z 50 % na 100 %. Pozmení sa aj zvyšovanie príplatku za víkendovú prácu.

„Dnešné rokovanie sme viedli ohľadom dohodnutých možných kompromisných riešení. Predložili sme návrh, ktorý bol odobrený aj koaličnými partnermi, teda mal by byť v parlamente priechodný,“ informoval o tom v pondelok po skončení rokovania so sociálnymi partnermi minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Pri príplatku za nočnú prácu sa má rozložiť účinnosť novely Zákonníka práce. Taktiež sa bude rozlišovať, či ide o všeobecnú alebo rizikovú prácu. Vládni poslanci Smeru-SD navrhujú zvýšiť príplatok za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu. „Budú dve časové pásma. Prvé z hľadiska účinnosti je 1. máj 2018 a druhé je od 1. mája 2019. Rozdelili sme to do dvoch častí. Prvou je všeobecná a druhou je riziková práca,“ priblížil Richter. Od 1. mája tohto roka pri všeobecnej práci pôjde príplatok hore na 30 % a v ďalšom roku bude zvýšenie predstavovať 40 % pri všeobecnej práci. Podobný postup bude aj pri rizikovej práci. „Od 1. mája tohto roka bude 35 %, a od 1. mája budúceho roka bude zvyšok na 50 % u rizikovej práce,“ doplnil Richter.

Zamestnávatelia však budú mať možnosť uplatniť si výnimky v rámci tzv. derogačnej klauzuly, ktorá je v Zákonníku práce v súčasnosti v niektorých oblastiach. Pre zamestnávateľov to znamená, že podmienky zvýšenia príplatku za nočnú prácu budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy, príplatok však bude môcť byť vo výške najmenej 25 % od 1. mája tohto roka a od 1. mája budúceho roka bude musieť byť najmenej 35 %. Vo firmách, v ktorých nie sú odbory, budú môcť zamestnávatelia dohodnúť výnimky týkajúce sa mzdového ohodnotenia za nočnú prácu v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. Zavedie sa aj príplatok za víkendovú prácu. Poslanci pôvodne navrhovali, aby bol vo výške 100 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Po novom však od 1. mája tohto roka bude príplatok za prácu v sobotu 25 % a od budúceho roka bude na úrovni 50 %. „Znovu bude možné uplatniť dve výnimky ale nebude to delené medzi všeobecnú a rizikovú prácu,“ objasnil Richter.

Zamestnanci budú mať vyšší príplatok za prácu v nedeľu. Zvyšovanie však bude tiež postupné. Od 1. mája tohto roka má byť vo výške 50 % a od 1. mája budúceho roka má byť vo výške 100 %.

Po rokovaniach so sociálnymi partnermi sa nemení pôvodný návrh pri príplatku za sviatok, zvýšenie má teda predstavovať 100 % priemerného zárobku zamestnanca zo súčasnej úrovne 50 %.