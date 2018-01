Skončil ďalší dodávateľ energií, firma Lumius je v likvidácii

„Dôvodom je komplikovaná situácia na slovenskom energetickom trhu,“ informovala spoločnosť, ktorá na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vstúpila s príchodom nového roka do likvidácie.

Podľa zverejnených informácií dodávala firma svojim odberateľom posledné dva uplynulé roky celkovo do 500 gigawatthodín elektriny a necelých 200 gigawatthodín plynu. Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu nedodáva energie pre svojich odberateľov od začiatku tohto roka. Koncom vlaňajška firma poslala svojim zákazníkom listy, aby si našli nového dodávateľa. Ak tak neurobili, dodávky elektriny či plynu pre nich zabezpečí dodávateľ poslednej inštancie. Pri dodávkach elektriny sú to spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a ZSE Energia, pri dodávkach plynu je to Slovenský plynárenský priemysel.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný namiesto pôvodných dodávateľov odberateľom dodávať energie počas troch mesiacov. Počas tohto obdobia si môže odberateľ vybrať nového dodávateľa, ktorý mu bude vyhovovať. Ak si však do troch mesiacov odberateľ nevyberie žiadneho nového dodávateľa elektrickej energie, automaticky sa v súčasnosti stane zákazníkom SSE, VSE či ZSE.

Trochu inak je to pri výbere dodávateľa plynu. Ak odberateľ počas troch mesiacov od zavedenia režimu dodávateľa poslednej inštancie neuzavrie zmluvu s novým dodávateľom plynu, dodávateľ poslednej inštancie mu plyn prestane dodávať a jeho prípadný odber bude posudzovaný ako čierny odber.