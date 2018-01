Chorvátsko vlani zaplavili turisti, bolo ich rekordných 18,5 milióna

Minister pre cestovný ruch Gari Capelli dodal, že príjmy z cestovného ruchu by sa za minulý rok mali pohybovať okolo 11 miliárd eur. To by znamenalo medziročný nárast o osem až desať percent. Podľa údajov chorvátskej centrálnej banky HNB za prvých deväť mesiacov minulého roka príjmy z turistiky stúpli o desať percent na 8,7 miliardy eur.

Zo zahraničia prišlo vlani 16,5 milióna turistov, o 19 percent viac ako v roku 2016. Počet ich prenocovaní stúpol o 12 percent na 90 miliónov. Počet prenocovaní miestnych turistov sa zvýšil o 14 percent na 12 miliónov.

Najviac bolo turistov z Nemecka (20,7 milióna prenocovaní). Nasledovali Slovinci (10,1 milióna), Rakúšania (7,6 milióna), Poliaci (6,3 milióna) a Česi (5,4 milióna).

Najväčšími destináciami podľa počtu prenocovaní boli Dubrovník a Rovinj. Takmer štvrtinou sa na celkovom počte prenocovaní podieľali ostrovy, z ktorých najpopulárnejšie sú Krk, Pag a Losinj. Cestovný ruch sa na hrubom domácom produkte krajiny podieľa 18 percentami. Priamo alebo nepriamo zamestnáva 150 000 osôb.