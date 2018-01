Nebezpečné airbagy sú v miliónoch vozidiel

Zvolávacie akcie automobiliek sa netýkajú len problémových emisií výfukových plynov. Chybné časti vozidiel môžu ohrozovať zdravie posádky. Japonská spoločnosť Takata preto musí zvolať do servisov milióny automobilov s problematickou rozbuškou airbagov. Nutné opravy 60 až 70 miliónov vozidiel priviedli v minulom roku spoločnosť takmer ku krachu.

V rámci novej zvolávacej akcie má dôjsť k výmene 3,3 milióna airbagov. Problematická rozbuška sa nachádza v starších modeloch značiek Toyota, Honda a Nissan. Ide o vozidlá s rokmi výroby 2000 až 2010, ktoré boli vyrobené vo fabrikách v USA a v Ázii. Tieto vozidlá sa však mohli dostať aj do Európy.

"Žiaľ, zatiaľ sme nedostali z našej centrály žiadne informácie týkajúce sa airbagov, takže v tomto momente nemôžeme dané informácie nijako potvrdiť ani nijako viac komentovať,“ povedala Petra Tomová, PR manažérka spoločnosti Toyota Centra Europe – Slovakia.

Chybné rozbušky airbagov môžu viesť k samovoľnej explózii bezpečnostného prvku, ktorý sa má aktivovať pri nehode. Počas explózie navyše do interiéru môžu byť vystrelené aj úlomky plastov a kovových predmetov, ktoré môžu členov posádky zraniť alebo dokonca usmrtiť. Predčasnú explóziu môže spôsobiť najmä vysoká vlhkosť a časté striedanie vyšších teplôt.

Problémové produkty spoločnosť Takata dodávala minimálne 15 automobilkám. Medzi nimi sa nachádzajú aj značky Mazda, Ford, General Motors, BMW alebo Tesla. Začiatkom tohto roka americká automobilka Ford potvrdila druhý prípad úmrtia v Severnej Amerike v dôsledku chybnej rozbušky airbagu.

V oboch prípadoch zabíjal airbag v pikape Ford Ranger. Prvý prípad sa odohral v decembri 2015 v Južnej Karolíne. Naposledy prišiel o život človek v Rangeri z roku 2006 v júli 2017 v Západnej Virgínii. Automobilka už v roku 2016 oznámila zvolávaciu akciu na dotknuté vozidlá, keď malo do servisu zamieriť 2 900 Rangerov v USA a Kanade. Kvôli airbagom už stratilo život minimálne 21 ľudí a viac ako 180 pasažierov sa zranilo. Očakáva sa, že do roku 2019 do servisov bude musieť zamieriť až 125 miliónov áut.

Zvolávacie akcie priviedli firmu Takata v júni minulého roka k bankrotu. Na zachovanie prevádzky preto musela požiadať o ochranu pred veriteľmi. V decembri minulého roku podpísala dohodu o predaji väčšiny svojich aktív (majetku) americkej spoločnosti Key Safety Systems. Spoločnosť Takata vlastní len aktíva, ktoré majú zabezpečiť výmenu problémových airbagov.

V roku 2015 do servisov mierili kvôli airbagom spoločnosti Takata aj vozidlá na Slovensku. Petra Tomová takmer pred troma rokmi potvrdila, že problémy má približne 501 vozidiel Toyota jazdiacich po slovenských cestách. Andrej Balog zo slovenského zastúpenia automobilky Nissan uviedol, že návšteva servisu čaká 954 áut. Najviac postihnutých áut mala značka Honda. Na Slovensku sa zvolávacia akcia týkala necelých 3-tisíc áut. Servisné náklady spojené s výmenou airbagov zákazníci pocítiť nemali.

V posledných rokoch sa zvolávacie akcie spájajú najmä kvôli nadmerným emisiám vozidiel. Jednej z najväčších čelil nemecký koncern VW, ktorý montoval do svojich naftových modelov softvér na manipuláciu s emisiami. Sporným zariadením bolo vybavených celosvetovo 11 miliónov áut, pričom na Slovensku sa nachádzalo 46-tisíc áut. Kým v Nemecku bola zvolávacia akcia povinná, na Slovensku bola návšteva servisov dobrovoľná. Niektoré motory si vystačili s úpravou softvéru riadiacej jednotky, v iných prípadoch bol potrebný aj zásah do "hardvéru“.

V minulosti Toyota už opravovala predané autá kvôli pedálu akcelerátora. Suzuki pre chybný štartér opravilo 2 milióny svojich áut. Koncom minulého roka Porsche ohlásilo zvolávaciu akciu pre 50-tisíc SUV. Krátko na to Ford oznámil, že k mechanikom povolá v USA známy pikap F-150 pre problémy s otváraním dverí.